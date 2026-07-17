Incendio en el Parque Isla Salamanca está controlado en un 90 %/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

La secretaria de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Magdalena, Vanessa Cárdenas, informó que el incendio forestal registrado en el Parque Vía Isla Salamanca ya se encuentra controlado en un 90 %, gracias al trabajo articulado entre las diferentes entidades de atención de emergencias, y se espera lograr su extinción total en horas de la tarde.

La funcionaria explicó que la conflagración inició en la noche del miércoles y se intensificó durante la jornada del jueves debido a los fuertes vientos y las condiciones de sequía que atraviesa el departamento.

Cada emergencia ocasiona graves afectaciones al ecosistema, con pérdida de manglares, bosque seco tropical y humedales, además de generar grandes emisiones de dióxido de carbono que afectan la calidad del aire y la salud de la población, especialmente en Barranquilla y municipios cercanos.

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