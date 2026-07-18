El presidente electo Abelardo de la Espriella cumple agenda de trabajo en el Magdalena: esto se sabe

El presidente electo Abelardo de la Espriella visita este sábado 18 de julio el corregimiento de Buenavista, Magdalena, uno de los territorios más apartados del país, con el propósito de conocer las dificultades que enfrentan sus habitantes en materia de acueducto y alcantarillado.

Durante el recorrido, el mandatario está acompañado por la fundación Tras la Perla, liderada por Carlos Vives, y por el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán.

La visita permitió dialogar con la comunidad y evaluar las principales necesidades de las más de 900 personas que habitan este corregimiento.

En el lugar, el ministro Beltrán aseguró que “el compromiso del nuevo Gobierno será trabajar para mejorar la calidad de vida de los colombianos, priorizando soluciones que garanticen el acceso a servicios básicos y dignifiquen las condiciones de las comunidades que históricamente han enfrentado mayores carencias”.

La jornada busca sentar las bases para impulsar proyectos de infraestructura en agua potable y saneamiento básico.

Se espera que a las 5:00 de la tarde de este sábado 18 de julio el presidente lidere el segundo Consejo de Ministros Designados, en Barranquilla.