Parques Nacionales lamenta el fallecimiento de tres turistas en playas de Santa Marta

Santa Marta

Parques Nacionales Naturales de Colombia expresó sus condolencias a las familias, amigos y seres queridos de Nicolás Alberto Camargo Orejuela, Yeraldin Quintero y Juan Diego Guachemené, quienes perdieron la vida por inmersión en las últimas horas en el corredor turístico aledaño al Parque Nacional Natural Tayrona.

Estos sucesos ocurrieron fuera de los límites del área protegida, específicamente en las playas de Los Cocos (Mendihuaca) y Los Ángeles (Los Naranjos), las cuales no integran la zona administrada por Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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Con motivo de este suceso hacen un llamado a la prevención y al autocuidado, especialmente durante la actual temporada de fuertes vientos, cuando el incremento del oleaje y la presencia de corrientes de resaca representan un alto riesgo para quienes ingresan al mar.

Recomendaciones para visitantes:





-Atender las recomendaciones e indicaciones emitidas por las autoridades marítimas, organismos de socorro y administradores de los destinos turísticos.

-Respetar las restricciones de ingreso al mar cuando las condiciones representen un riesgo para la vida.

-Evitar ingresar al agua en playas no vigiladas o cuando existan alertas por fuerte oleaje y corrientes.