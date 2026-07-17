Gobernación del Magdalena facilita control de incendio en Isla de Salamanca

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, informó a través de sus redes sociales que el incendio registrado en el Parque Isla de Salamanca viene siendo controlado luego de las acciones articuladas entre la administración departamental y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad ante la cual gestionó el despliegue de un helicóptero con sistema Bambi Bucket para apoyar las labores de extinción.

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“Desde el primer momento hemos articulado acciones con las entidades competentes y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desplegó un helicóptero con sistema Bambi Bucket de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el que se busca contener de manera definitiva la propagación del incendio”, manifestó la mandataria.

“Reitero mi compromiso con los magdalenenses y con nuestros vecinos de Barranquilla. Seguiremos trabajando hasta superar la emergencia”, concluyó la gobernadora Margarita Guerra.