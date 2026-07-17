Esta es la agenda oficial de las Fiestas del Mar 2026 en Santa Marta

Santa Marta

La Alcaldía Distrital presenta la agenda oficial de la Fiesta del Mar 2026, una festividad que revive la tradición más querida de la ciudad y que este año se celebra bajo el lema “¡Santa Marta, qué vana linda!”.

AGENDA

Jueves 23 de julio

La Fiesta del Mar se inicia con la celebración de un concierto góspel en la tarima de Los Cocos, donde se presentarán Evan Craft y Montesanto a partir de las 6:00 p. m.

De igual forma se realizará una exposición conmemorativa por los 50 años de Ciudad Perdida. Esta actividad se desarrollará en el Parque Simón Bolívar a las 5:00 p.m. y se extenderá hasta el 28 de julio.

Viernes 24 de julio

Este día se llevarán a cabo dos experiencias, por un lado, el Festival Gastronómico “Cocinar Santa Marta 501 años” abrirá su primera jornada en el Camellón Rodrigo de Bastidas, desde el mediodía hasta las 2:00 a. m., con una amplia muestra de sabores locales y nacionales.

Por otro lado, la alfombra roja de Ixel Moda se desplegará en la Quinta de San Pedro Alejandrino a las 7:00 p. m., reuniendo diseñadores, modelos y artistas en un evento exclusivo que conecta la moda con la identidad caribeña.

Sábado 25 de julio

Continúa el Festival Gastronómico en el Camellón Rodrigo de Bastidas, desde el mediodía hasta las 2:00 a. m., con la participación de Theo y DJ Jerry.

A las 3:00 p. m. tendrá lugar el desfile de balleneras en la playa de Los Cocos, una de las tradiciones más emblemáticas de la Fiesta del Mar. Este desfile, se convierte en un espacio de encuentro familiar y comunitario, donde la identidad samaria se expresa en cada detalle de las embarcaciones.

La jornada culminará a las 5:00 p.m. con el concierto acuático, un espectáculo único en Colombia que solo se ha podido vivir en la Fiesta del Mar de Santa Marta.

Domingo 26 de julio

Se vivirá la tercera jornada gastronómica en el Camellón Rodrigo de Bastidas, desde el mediodía hasta las 2:00 a. m., con Blindaje 10 y DJ Jerry, ofreciendo un ambiente festivo que combina sabores y música.

A las 11:00 a. m. tendrá lugar el desfile folclórico, que recorrerá la calle 30 desde la carrera 5ta hasta la carrera 19, con la presencia de más de 100 comparsas y agrupaciones como Michel Torres y Kevin Flórez.

En la tarde, la verbena urbana reunirá a Mane Ariza, Estéreo Beat, Fello Zabaleta, Grupo Norte, Yera Music y L’omy en la tarima de Playa Los Cocos desde las 6:00 p. m.

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Lunes 27 de julio

La Revista Náutica abre la jornada a las 8:00 a .m. en playa Los Cocos, un evento que reúne embarcaciones deportivas y recreativas en un despliegue de destreza marítima, reafirmando la vocación náutica de la ciudad.

En la tarde, a las 6:00 p. m., se celebrará la coronación de la Capitana Distrital del Mar, en la playa de Los Cocos.

Martes 28 de julio

Este será un día de gala con la coronación de la Capitana Nacional del Mar a las 6:00 p. m. en Playa Los Cocos.

La jornada culminará con la Serenata a Santa Marta, un concierto especial dedicado a la ciudad en su cumpleaños, con artistas como Panguito Maestre, Gussi, Beéle, Elder Dayán y Churo Díaz.

Miércoles 29 de julio

Finalmente, la Fiesta del Mar 2026 cerrará con un acto solemne: la Misa de Acción de Gracias por los 501 años de Santa Marta, que se celebrará a las 10:00 a. m. en la Catedral Basílica.