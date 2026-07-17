Centro de rescate de fauna marina atiende varamiento de delfín calderón en Taganga

Santa Marta

Luego del reporte de pescadores y lancheros de Taganga, el equipo del Centro de Rescate de Fauna Marina, liderado por CORPAMAG, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina, atendió el rescate de un delfín calderón hallado en delicado estado de salud en aguas cercanas a este corregimiento.

Según la información de las autoridades ambientales el cetáceo quedó varado en la playa y presentaba dificultades para regresar al mar. Ante la alerta de la comunidad, se activó el protocolo de atención y manejo médico especializado.

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El estado del delfín continuará siendo evaluado de forma permanente durante las próximas horas, mientras el equipo médico mantiene todos sus esfuerzos enfocados en lograr su recuperación y, de ser posible, su posterior retorno al mar.