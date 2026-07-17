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17 jul 2026 Actualizado 14:16

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Justicia

Consejo de Estado revocó medida que suspendía provisionalmente decreto de salario mínimo 2026

La Sección Segunda del alto tribunal revocó la medida cautelar que había suspendido provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro fijo en un 23 % el incremento del salario mínimo legal mensual vigente para 2026.

Dinero Colombia y medida del Consejo de Estado. Fotos: Getty Images / Consejo de Estado

Dinero Colombia y medida del Consejo de Estado. Fotos: Getty Images / Consejo de Estado

Dinero Colombia y medida del Consejo de Estado. Fotos: Getty Images / Consejo de Estado
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El Consejo de Estado revocó la medida cautelar que suspendía provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026. La Sección Segunda concluyó que no existía un perjuicio concreto que justificara la suspensión y que el debate sobre la legalidad del incremento del 23 % deberá resolverse en la sentencia de fondo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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