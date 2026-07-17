Fiscalía ocupó bienes del cantante Charlie Zaa que serían del Bloque Tolima de las extintas AUC

Justicia

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas cautelares sobre cuatro bienes, valorados en más de 45.467 millones de pesos, que presuntamente hacen parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa, y que, según la investigación, estarían relacionados con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Las medidas recaen sobre un hotel, un centro comercial y dos discotecas ubicados en los municipios de Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

En cumplimiento de la decisión judicial, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la ocupación y el registro de los inmuebles. Los bienes serán entregados en los próximos días al Fondo para la Reparación de las Víctimas.