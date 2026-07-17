Por trabajos técnicos 15 barrios estarán sin luz en Santa Marta

Santa Marta

La empresa de energía eléctrica Air-e anunció que se llevarán a cabo labores técnicas preventivas en parte de los circuitos Libertador y Bonda 2, con el fin de realizar adecuaciones en la red de media tensión.

Para la ejecución de las maniobras por parte de las brigadas técnicas, será necesaria la suspensión del suministro de energía en sectores del circuito Libertador desde las 7:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Durante la jornada estarán sin energía los sectores desde la carrera 24 hasta la carrera 26 y desde la calle 14A hasta la calle 18 pertenecientes a los barrios Libertador, Santa Ana y Jardín, así como el sector comprendido entre la carrera 24 y la carrera 24A y entre las calles 19 y 23 del barrio 7 de agosto.

De igual manera, sobre el circuito Bonda se ejecutarán maniobras para optimización de la red, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Se mantendrán sin energía los sectores de Calabazo, Guachaca, Buritaca y La Paz Del Caribe; sectores y fincas aledañas en la vía que de Bonda conduce a Calabazo.