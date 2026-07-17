Empresarios en frontera respaldan suspensión de la Zona Económica Binacional

Apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Los empresarios de la zona de frontera expresaron su respaldo a la decisión de la Corte Constitucional de suspender el memorando que dio origen a la zona económica binacional entre Colombia y Venezuela.

El gerente de la ANDI en la región, Francisco Unda, afirmó que el actual Gobierno no cumplió con los procedimientos constitucionales y legales requeridos para la creación de este mecanismo de integración.

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Según el dirigente gremial, desde que se anunció la iniciativa el sector empresarial manifestó su inconformidad por la falta de socialización con los actores involucrados en las regiones fronterizas.

“Insistimos en que se había hecho sin socializar, sin tener en cuenta e incluir no solo a los empresarios y los gremios, sino a nadie de las regiones involucradas”, aseguró Unda.

Asimismo, indicó que el memorando fue suscrito sin la aprobación del Congreso de la República, lo que, a su juicio, impedía que el proceso cumpliera con los requisitos establecidos por la Constitución y la ley.

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“Para sorpresa pues de todos, esto después se hizo sin la aprobación del Congreso de la República, lo que hacía de esto un proceso que no cumplía los procesos constitucionales y legales de nuestro país”.

Resaltó que como gremio, lo que más anhela es poder seguir en la reactivación económica fronteriza, después de años de cierre y millonarias perdidas económicas.

“Nosotros esperamos que los procesos de integración entre Colombia y Venezuela sigan profundizándose en el marco constitucional de los países y teniendo en cuenta a las comunidades, gremios y empresarios representantes del sector privado de ambos países y especialmente de las regiones de frontera”.