Atentado explosivos a escasos metros del Batallón de Tibú, Norte de Santander

Atentado con carro bomba a escasos metros del Batallón de Tibú, Norte de Santander. / Foto: Cortesía comunidad.

Norte de Santander

Sobre el mediodía de este jueves 16 de julio se registró un atentado explosivos en el sector conocido como La Uno, en Tibú, Norte de Santander, así como en el batallón de este municipio.

De acuerdo con el reporte entregado por la comunidad, varias explosiones se escucharon dentro y fuera de las instalaciones militares, generando pánico entre los habitantes.

El reporte del Ejército Nacional da cuenta que uno de los explosivos lanzados desde dron cayó al interior del Batallón de Ingenieros #30, en la zona del gimnasio. Esta acción no dejó uniformados heridos.

Posteriormente otro explosivo cayó en inmediaciones a la entrada principal de este mismo batallón, dejando afectaciones a vehículos y estaciones de servicios cercanas.

La explosión se presentó en una zona urbana del municipio, donde además de la instalación militar funcionan dos estaciones de servicio y hay numerosas viviendas, lo que generó momentos de pánico entre los habitantes.

De acuerdo con la información preliminar, una menor de edad habría resultado herida por la onda explosiva. También se reportan daños en motocicletas y afectaciones a la infraestructura de las estaciones de servicio cercanas.

A esta hora, organismos de socorro y autoridades se desplazan al lugar para verificar el número de personas lesionadas y establecer la magnitud de los daños. Hasta el momento, de manera preliminar, no se reportan uniformados del Ejército Nacional heridos.