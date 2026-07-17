Ejército refuerza ofensiva tras atentado terrorista en el Catatumbo

Norte de Santander.

El Ejército Nacional reforzó las operaciones militares en el municipio de Tibú, Norte de Santander, luego del atentado con explosivos registrado este jueves, 16 de julio, contra las instalaciones de la Fuerza de Tarea Vulcano, un hecho que dejó cuatro civiles lesionados, entre ellos una menor de edad.

Tras un consejo de seguridad en la zona, el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, coronel Wendell Fernández Porras, junto con unidades de la Policía Nacional, inspeccionó el lugar de los hechos y reiteró el rechazo institucional frente al ataque, atribuido a grupos armados organizados que delinquen en la región del Catatumbo.

El oficial calificó como “una vil acción terrorista” el empleo de artefactos explosivos improvisados y aseguró que este tipo de acciones constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo a la población civil.

“De acuerdo con la información preliminar, una menor de edad y varios civiles resultaron afectados por esta vil acción terrorista, que evidencia una vez más el desprecio de los grupos armados organizados por la vida, la integridad y la honra de los colombianos”, afirmó el coronel.

El comandante precisó que, pese a la magnitud del ataque, las instalaciones militares y el personal de la Fuerza de Tarea Vulcano no registraron afectaciones.

“Al momento no se presentan afectaciones en las instalaciones militares ni en nuestro personal. Continuaremos reforzando las medidas de seguridad en el área y desarrollando las operaciones militares correspondientes para ubicar y neutralizar a los responsables de este atentado”, señaló.

El Ejército informó que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones.

Además, advirtió que el uso indiscriminado de artefactos explosivos en zonas con presencia permanente de población civil vulnera los principios de distinción y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario y representa una grave afectación a los derechos de los habitantes del Catatumbo.

Finalmente, las Fuerzas Militares aseguraron que mantendrán el despliegue operacional en la región con el propósito de garantizar la seguridad de la población y avanzar en la ubicación de los responsables del atentado.