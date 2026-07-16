Hoy vence el plazo de cambio de régimen pensional: ¿qué conviene más, Colpensiones o fondo privado?
Andrés Izquierdo Aguilar, gerente de la Consultora Integral Soluciones Pensionales, ISP, explicó que este jueves 16 de julio, se vence el plazo para cambiar de régimen pensional hasta las 5 p.m.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...