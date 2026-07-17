Competitividad, inteligencia y paz

En Hora20 el análisis a los datos que revela el Índice Departamental de Competitividad de cara a los desafíos que tiene el nuevo gobierno en las regiones y el propósito de gobernar desde los departamentos. Después, una mirada a un informe de inteligencia revelado por El País, el cual desmentiría la tesis de fraude electoral del presidente Petro. Al final, la idea de una paz a través de la seguridad, del comisionado de paz, Otty Patiño.

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Lo que dicen los panelistas

Gustavo García, exviceministro del Interior, abogado, advirtió que el informe es un corte de cuentas importantes para ver cómo cambian las políticas y se logran cambios en el país, “una cosa que dice el informe es que no hay estabilidad en las políticas, esa polarización afecta el desarrollo de los proyectos. Cada gobierno empieza que comienza de cero y eso no es así, por eso celebro que se den los empalmes regionales porque eso implica ver qué proyectos están bloqueados y qué se puede cambiar”. En ese sentido, dijo que es lamentable que el empalme nacional se rompa porque se va a llegar de cero, “es difícil lo que pasa en materia de política pública, se debe sumir con seriedad y se debe gobernar para todos”.

En cuanto al informe que desmiente al presidente Petro sobre un supuesto fraude electoral, dijo que más allá de discutir si hubo fraude, se debe hablar de las reglas, “el presidente no es autoridad electoral, el presidente ha dicho que entregará el poder y eso es un factor de tranquilidad. Las reglas también contempla mecanismos de reclamación de las elecciones como Consejo de Estado y por eso se anuncian unas pruebas”.

Para María Clara Posada, senadora electa por el Centro Democrático, de cara al nuevo gobierno se debe reconocer que parte de la competitividad de las regiones depende de las decisiones que se toman en el centro del país, “el país es centralista y las decisiones importantes se toman en Bogotá, entonces hay centralización institucional que dificulta la gestión pública y eso golpea en particular ciertas regiones”. Aseguró que los departamentos con menos competitividad necesitan tecnología, infraestructura y que se descentralice, “se tiene que reglamentar la Ley de Competencias, el debate no se puede dilatar y se debe dar”.

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Aseguró que las últimas declaraciones del presidente Petro son síntomas de viudez de poder, “sabe que sale con el fracaso a sus espaldas, él no tiene pruebas para demostrar fraude, pero sí sobre el voto fusil donde 4 millones de votos se movilizaron con amenazas y a la fuerza y sobre ese tema él no quiere hablar”.

Jorge Restrepo: economista, director del CERAC, profesor en la Universidad Javeriana, planteó que este informe es importante porque se pasa de un gobierno antiempresa a un gobierno proempresa, “preguntarnos cómo ser más competitivos es muy oportuno, en eso este gobierno que entra tiene una gran oportunidad para centrar esfuerzos de competitividad en lo que se requiere en las regiones para cerrar brechas”. En esa medida, dijo que se debe superar la inseguridad normativa que impiden que diversas áreas se desarrollen para hacer realidad el potencial de desarrollo. Explicó que se necesita tener apuestas de competitividad que sirva para cerrar brechas en los departamentos que más lo necesitan.

Destacó que preocupa el uso del Gobierno nacional a los organismos de inteligencia, “este documento de El País dice mucho porque se usaron tres organismos de inteligencia y eso muestra que estamos utilizando la inteligencia de nuevo para fines político-electorales y eso es muy grave; ningún organismo de inteligencia, ni la estratégica, ni los demás organismos tienen que estar viendo si las teorías del presidente tienen sustento en la realidad”.

Para Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, las brechas regionales se mantienen, “este es un país que tiene dos velocidades de desarrollo: unas van por el carril lento y otras por el carril rápido como Bogotá y un desafío es cerrar esa brecha que afecta al Chocó u Amazonas”. Resaltó que la competitividad es acumulativa, “le he hecho seguimiento a ese informe del Consejo Privado de Competitividad desde la primera edición y lo que vemos es que el índice de regiones competitivas se mantiene, pero esconde un factor y es que es un proceso acumulativo, no es de la noche a la mañana y por eso la brecha se expande ante departamentos rezagados”.

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Enfatizó que no basta con redistribuir recursos, pues dijo que hay departamentos que reciben transferencias y no mejoran su competitividad, “es positivo y me gusta el anuncio del presidente electo de gobernar parcialmente desde Barranquilla, elige esta ciudad porque tiene una cercanía con la ciudad, pero lo importante es que después de este gesto político y simbólico, es que le va a quedar difícil a futuros gobiernos no administrar desde las regiones; eso se va a imponer como tendencia”.

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