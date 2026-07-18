Ice, migración en Estados Unidos y Trump en el 2020

En Hora20 una mirada a la realidad política y social de Estados Unidos. La muerte de migrantes a manos del ICE, el uso insistente de esa fuerza para hacer controles y cambios en el sistema migratorio que afecta a millones de personas. Después, las pruebas de testosterona a militares y un polémico discurso del presidente Trump que retoma el discurso de fraude de las elecciones de 2020.

Lo que dicen los panelistas

⁠Juanita Goebertus, directora de la división para las Américas de Human Rights Watch, planteó que han documentado cómo el despliegue de ICE ha generado una gravísima crisis de derechos humanos, “son cuatro etapas en las cuales se están dando estas violaciones durante las redadas, en los centros de detención en Estados Unidos, en los procedimientos de expulsión a otros países y cuando son enviados a países, por ejemplo, en América Latina como El Salvador”. Reiteró que en las se ha documentado arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales, “la forma en la cual están siendo desplegados los oficiales de ICE no son personas que tengan un entrenamiento en un uso de la fuerza propia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Detalló que el gobierno Trump tiene claramente una intención política de mandar un mensaje, “El número de deportaciones bajo Obama y de Biden fue superior, lo que demuestra la forma en la cual lo hace la administración Trump, es que lo que les interesa es el mensaje político, es la humillación de las comunidades, es aterrorizar”.

Carlos Alberto Patiño, profesor en la Universidad Nacional y experto en asuntos internacionales, recordó que desde 2024 la campaña presidencial, hubo una resurrección de un cierto nativismo radical del siglo XIX, “hay una idea de nativismo, una idea de culpar al migrante de problemas estructurales de la sociedad norteamericana”, incluso, dijo que hay un nativismo que va a tener un componente racista que parece funcionar en algunos sectores del movimiento MAGA. En ese sentido, reiteró que falta ver si esta situación con los migrantes va a impactar en las elecciones de noviembre, “The Washington Post hace dos semanas dijo que se había pensado que Trump debería de dejar de hablar tanto de problemas migratorios para enfocarse en la persecución de lo que él llamaría a los malos y los indeseables y cómo castigarlos brutalmente”.

Frente al discurso de Donald Trump del jueves en la noche, dijo que Trump tiene una forma de presentar los hechos y las circunstancias como si siempre fuera ganador, “como si siempre fuera a obtener la victoria, como si estuviera concediendo a los demás una especie de reconocimiento de una victoria que él ha obtenido, pero la verdad es que están en una crisis realmente muy importante”, además, reiteró que sorprende que de antemano Trump argumente un fraude para de antemano deslegitimar cualquier posibilidad de cambio o de alternancia política, en este caso en el Congreso.

En Washington Ruben Olmos Rodríguez, analista internacional, columnista y director ejecutivo de Global Nexus, comentó que estamos en una coyuntura política muy compleja para el presidente Trump de cara a la elección de noviembre, “los números hoy nos dicen que muy probablemente el Partido Republicano vaya a perder la mayoría y las elecciones han generado presión sumado al conflicto en Irán, en donde la guerra no ha terminado, el precio del barril de petróleo va a la alza, así como la inflación; eso es un tema que le va a impactar al presidente Trump”. Resaltó que se está viendo hasta cierto punto un cambio en la moderación del secretario actual de Homeland Security, “pero veremos en los próximos días, semanas, un recrudecimiento de las acciones, porque eso mediáticamente le es rentable al presidente Trump”. No obstante, dijo que el tema migratorio no será un tema definitorio en la elección intermedia y en la próxima elección presidencial, “yo creo que el tema más importante en este momento es el tema económico, la inflación”.

Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y el Laboratorio de Inmigración, explicó que la campaña de deportaciones masivas que comenzó Trump el año pasado sigue en marcha, “ICE sigue queriendo deportar, están viendo sus archivos y viendo quién tiene órdenes de deportación y yendo a las direcciones que tienen en sus records. Aunque un migrante con órdenes de deportación, que tenga crímenes o normalmente no tienen, dé una dirección al gobierno no significa que esa persona siga viviendo ahí. Puede que llegue una persona y que no tenga ningún problema por estar en Estados Unidos y ahí los agentes de ICE se confunden”.

Resaltó que Trump, el vicepresidente Vance, Stephen Miller y la gente que está a cargo de Homeland Security les han dado una carta blanca al ICE que pueden actuar con violencia y que no va a haber represalias. Finalmente, dijo que Trump no ha podido ganar ninguna elección basado solamente en el tema migratorio, sino ha sido otros elementos que le han favorecido, “esto va a tener más bien un costo político negativo toda esta desaprobación que tienen esas políticas migratorias y el asesinato de ciudadanos y extranjeros en Estados Unidos por parte de ICE”.