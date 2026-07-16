Puja por el poder en el Congreso, ¿qué implica el pulso para la gobernabilidad?

En Hora20 el análisis a la puja por el poder de las mesas directivas en el Congreso, los nombres que suenan, los bendecidos por el presidente electo y los que buscan imponerse por parte de los partidos. Un debate sobre Congreso, poder político e instituciones. Después, una mirada a la agenda del vicepresidente electo y el nuevo gobierno en Washington.

Lo que dicen los panelistas

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que las tensiones representan la ratificación de un rompimiento entre Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático, “es el propio Abelardo el interesado en Deluque; es la continuación de un problema que comenzó en primera vuelta y rompimiento con Paloma. Cuando se gana las elecciones, Suárez, el estratega, hizo declaraciones fuertes contra Álvaro Uribe, eso no se desmintió por parte de Abelardo. Entonces el malestar está vivo y por eso no le quieren dar la presidencia del Senado”.

Resaltó que la visita a Washington tuvo símbolos potentes, “la reunión con Rubio, en el BM, reuniones con demócratas y republicanos, eso tiene simbología. Es importante que Restrepo haya realizado ese viaje, confían en él. El viaje es un golpe del gobierno de EE.UU. a Petro. Petro se quejó de reuniones con ministros del gobierno entrante, pero le duele que pierda protagonismo de jefe de Estado”.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, aseguró que el apoyo a Deluque es una forma de traer nuevos sectores, “Deluque es quien da garantías a otras fuerzas políticas de conformar la coalición y de conseguir gobernabilidad. Se busca un nombre que dé confianza a otros partidos y sea bisagra, se busca gobernabilidad y lo hace con un congresista con experiencia. La política colombiana cambió, lo de Abelardo es una nueva fuerza política y lo que representa".

Frente a las discusiones en el Congreso, dijo que vienen temas como Presupuesto General, el cual se debe ajustar o enfrentar déficit fiscal, “para eso necesita al Congreso porque implica reestructuración del Estado. La agenda legislativa ocupará mucho, sobre todo, porque con decretos se puede reversar medidas en el tema de salud, pero el sistema necesita recomponerse y revisar arquitectura para resolver problemas estructurales. No se podrán tramitar todas las reformas al tiempo”.

Para Alejandro Chala, politólogo, columnista e investigador en la Pares, la batalla uribista está abierta, “hay orfandad en el bloque del Centro Democrático a nivel de base política y parlamentario. Esas bases ya están en votos con el nuevo gobierno, entonces hay una crisis interna en el Centro Democrático”. Planteó que la postulación de Honorio Henríquez es intentar evitar que el nuevo gobierno absorba al Centro Democrático. Por otro lado, dijo que el Congreso aprendió poderes de veto, “el Liberal, Conservador y U no llegan unificados, hay bloques en su interior y eso lo demostró el gobierno Petro. Abelardo entrega una primera gobernabilidad, pero sabe que debe negociar para mover su agenda”.

Frente a la visita de José Manuel Restrepo, dijo que quedan ruidos de la visita a Washington, “hasta cierto punto hay que ver la implicación de EE. UU. en la reconfiguración de seguridad a nivel hemisférico. No es solo más capacidades, sino hasta qué punto se da la promesa de golpes militares”. Esteban Galvez, socio fundador de la firma GDP, abogado y máster en Políticas Públicas, comentó que esta tensión representa un primer pulso del presidente electo, “tener a la U, siendo la sexta fuerza política quedándose con la presidencia, eso significa que quien va a posesionar es Deluque: es otro costeño el que posesione al presidente. Este pulso va a demostrar que no necesita al Centro Democrático y la presidencia de Cámara y Senado son importantes por los símbolos”.

Sobre la visita en Washington, dijo que temas como seguridad y economía son fundamentales, “la reunión con el FMI, Banco Mundial, BID, no había visto a un vicepresidente electo con el presidente del Banco Mundial. Esto es importante porque estamos en espiral de insostenibilidad de deuda y se trata de generar confianza”.

Álvaro Monedero Rivera, senador electo por el Partido Liberal, explicó que la negociación es normal, legal y es lo común cuando se elige Congreso, “hasta hoy la Cámara ha avanzado en un acuerdo, pero está supeditado a lo que ocurra en Senado. El Centro Democrático tendría primer año en Senado y movieron tercer año en Cámara. Si no se logra ese acuerdo, se puede echar para atrás los acuerdos en Cámara”.

Explicó que el Centro Democrático ya determinó que sería de gobierno, “ellos dicen que sí son de gobierno y quieren acompañar la agenda de este nuevo gobierno; dan una lucha por tener presidencia el primer año como punto de honor”. Detalló que el Centro Democrático dice que ellos son el partido mayoritario individual que tiene más curules (17), “frente a la unión Cambio Radical, U, Mira y Salvación Nacional, ellos son 22 senadores, el Conservador son 10, el Liberal son 14″.

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