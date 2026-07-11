Copa del Mundo 2026: fútbol, política y poder

En Hora20 hablamos de fútbol y política, los hechos que van dejando este Mundial de Fútbol, la conexión entre el deporte y la política, las reglas que cambian, las polémicas y los precedentes que se generan. Una mirada también al factor geopolítico y el peso del sportswashing.

Lo que dicen los panelistas

Daniel Arias Rivera, abogado, psicólogo, columnista en La Silla Vacía, el tema de la política en el fútbol no es nuevo, siempre hay un lavado de imagen desde los tiempos de Musolini o la dictadura Argentina o los casos Rusia y Qatar que en mala hora buscaron limpiar su imagen, “con Trump va a ser la primera vez que después de una Copa del Mundo, el país anfitrión no termina con una mejor imagen, con esto de la tarjeta roja el país anfitrión termina con una percepción peor”. También comentó que hay una apuesta que hace la FIFA por modernizar el deporte, “creo que la FIFA debe seguir apostándole a este tipo de cambios; me gusta ese papel que tiene la FIFA de modernizar el juego”.

Apuntó que no se puede perder la esencia del fútbol o el factor de unión, “pero el mismo formato de Mundial tiene exigencias logísticas muy altas y no cualquier país lo puede realizar. Para próximos eventos son cada vez menos los países que se postulan porque no cumplen con las condiciones y sólo unos pocos lo pueden realizar”.

Pascual Gaviria, abogado, periodista, fundador de UniversoCentro, planteó que hay cierta desfachatez y desvergüenza en la relación futbol y política, lo que vimos de la tarjeta roja es lo que hemos visto muchas veces, pero ahora de frente, ese fue un hecho clave y ya lo dicen las federaciones afectadas, lo que pasó con Irán también muestra una discriminación de frente, con esto nos damos cuenta que el fútbol no es fraternidad, que eso es cuento, nos deja ver que la política en el futbol se hace de frente y con desvergüenza”. Por otro lado, dijo que no es pausa de hidratación sino pauta de hidratación, “cambió el juego completamente, el fútbol tiene una especie de tribunal o de congreso para cambiar sus normas que es bien opaco, es una especie de logia y aquí nos hicieron un cambio sin ir a ese tribunal, nos metieron ese tiempo de hidratación y lo que hace es cambiar completamente la dinámica del juego”.

Sobre los criterios de selección de las sedes del Mundial, dijo que desde hace rato son la corrupción, “el Mundial es una empresa gigante en términos de influencia política y eso llevó a Blatter a la renuncia y a una buena parte de la FIFA a la cárcel”.

Fernando Posada, politólogo, columnista y consultor en asuntos públicos, señaló que el Mundial de Fútbol donde hay dinero, gobiernos y competencias territoriales, lo hace bastante político, “la llamada de Trump a la FIFA, si pueden aceptar en público eso, basta con imaginarse lo que hay detrás. La FIFA muestra en público quienes son su amigos, pero también quiénes no lo son, así como vemos la cercanía entre Trump e Infantino, no lo vemos con Sheinbaum en México”.

Manifestó que el argumento de fondo de las pausas ha sido porque el mundial se está jugando en unas temperaturas más altas de lo recomendable y que por lo tanto hay que poner a los jugadores de alguna manera a tener unas condiciones digamos mínimas de descanso, “vamos a tener una prueba muy grande porque este no es el mundial a mayores temperaturas que hemos visto hasta ahora y vamos a tener un mundial en cuatro años en misma temporada de verano en Marruecos, en España, en Portugal donde las temperaturas pueden ser incluso más altas entonces y si lo sumamos al mundial dentro de ocho años en Arabia vemos entonces que vamos a estar jugando fútbol por lo menos en los próximos ocho años”.

Camila Espinosa Aristizábal, periodista deportiva, especialista en gestión y administración deportiva, explicó que los cambios a nivel técnico en este Mundial de Fútbol hubo implicaciones en el caso de la Selección Colombia, “se veía cómo cuando paraban para las pausas de hidratación y retomaban, le costaba a la selección volver a tener el mismo ritmo a cuando inició; eso pasó con otras selecciones porque lastimosamente la para es larga y los jugadores se deben reacondicionar y entonces ahora tendremos cuatro tiempos por un tema publicitario”.

Advirtió que los cambios no se hicieron de frente en la pausa de hidratación, “se dice que es por condiciones climáticas, pero muchos estadios estaban climatizados, entonces la manera como ingresan las normas influye, son las maneras”.

Héctor Eduardo ‘Lalo’ Chavez, director de Deportes de Caracol Radio, advirtió que cambios como la pausa de hidratación son cambios que llegaron para quedarse, “ese cambio es publicitario, difícilmente se va a poder quitar al patrocinador ese espacio de publicidad por la gran inversión de derechos deportivos, así la UEFA diga que no lo implemente, me parece muy difícil, aunque siempre han chocado con las directrices de Infantino y seguramente van a tratar de hacer desde los puntos de vista que ellos puedan, un tipo de oposición a esas reglas que empezaron a implementarse en este mundial”.

Advirtió que si los cambios se va a quedar, se tienen que empezar a replantear las estrategias de trabajo, “un tema también es que en estas reglas generalmente se implementaban en torneos menores de categorías inferiores para que se fueran probando, aquí nos lanzamos con algunas de una vez al máximo evento del fútbol cada cuatro años, sin que los jugadores y los árbitros las hubieran implementado; me parece que ahí también ha habido un poco de improvisación”.

Sobre el levantamiento de la tarjeta roja, explicó que ya había habido un tema de levantar una expulsión que no fue con tarjeta fue en el mundial del 62 cuando las tarjetas no se habían implementado en las copas del mundo, “esto pasa en México 70; a Garrincha lo sacan de la semifinal pero le permiten jugar la final del mundial y lo gana Brasil, pero lo que hemos visto este año no tenía precedentes”.

José Luis Satre, director de Hora20 de la Cadena Ser, manifestó que este Mundial visibiliza el punto geopolítico de cómo se dan las relaciones de poder en el mundo, “es una época que se da por su nitidez, todo es lo que parece y por eso el ejemplo de la tarjeta roja pone sobre la mesa la manera como entienden el poder aquellas personas que lo tienen, en particular Donald Trump; es una manera moderna de ejercer el poder sin ningún tipo de disimulo o diplomacia”. Resaltó que hechos como un Infantino que sale en los partidos o que la FIFA actúe como grupo político-económico, no es más que la cristalización y la forma como se visibiliza cuál es la relación de poder y el poder geopolítico que quiere tener la FIFA.

Advirtió que si bien el fútbol es un elemento polarizador, “la política parece haberse futbolizado en España, cuando aplauden a su líder, parecen hinchas que aplauden a su equipo de fútbol”.

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