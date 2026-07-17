Capturado hombre señalado de traficar medicamentos desde Ocaña hacia Cúcuta

Norte de Santander

Fue capturado Víctor Ramiro Arias Cárdenas, hombre señalado por las autoridades de pertenecer a estructura delincuencial denominada “Metástasis 2” y adelantar actividades ilícitas relacionadas con la distribución de medicamentos de uso hospitalario en Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Arias Cárdenas tendría la función de proveer los medicamentos a la organización delincuencial y posteriormente coordinar el traslado de estos productos médicos desde Ocaña hasta Cúcuta.

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Así mismo, asegura el ente investigador, estas medicinas “eran transportadas hasta puntos clandestinos ubicados en la vía que conduce desde la Cárcel Modelo de Cúcuta hacia el corregimiento de San Faustino, donde, presuntamente, eran recibidos en vehículos provenientes de Venezuela para su posterior salida del país”.

Medicamentos para tratar enfermedades inflamatorias y autoinmunes son los objetivos del tráfico ilegal de esta organización delincuencial.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico, y enajenación ilegal de medicamentos agravada. Arias Cárdenas no aceptó los cargos y, por disposición judicial, fue afectado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia.