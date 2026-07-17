Asesinan a un policía durante las fiestas patronales de El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander.

En medio de las celebraciones por los 340 años de fundación de El Carmen, Norte de Santander, un patrullero de la Policía fue asesinado en un ataque con arma de fuego contra la estación del municipio.

La víctima fue identificada como Andrés Camilo Gómez Viloria, de 23 años, quien se encontraba prestando servicio de seguridad en la garita de la estación de Policía cuando, hacia las 12:45 de la madrugada de este viernes 17 de julio, un hombre se acercó al lugar y le disparó en repetidas ocasiones, logrando propinarle un impacto en el cuello.

De acuerdo con las autoridades, el ataque habría aprovechado la gran afluencia de personas que se encontraban en el municipio por las festividades patronales y la llegada de artistas invitados, lo que habría facilitado la acción del agresor sin levantar sospechas.

De manera simultánea al homicidio del uniformado, también se presentó un hostigamiento contra la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Tras lo ocurrido, la Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona para ubicar a los responsables y reforzó las medidas de seguridad en el municipio.

Según información de inteligencia, en esta zona del departamento tienen injerencias integrantes del ELN y de la disidencia de las Farc.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han atribuido oficialmente la autoría de los hechos a alguno de estos grupos armados.