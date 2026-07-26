Clasificación general del Tour de Francia 2026: ¿Quién terminó siendo el mejor colombiano?

Concluyó una nueva edición del Tour de Francia, esta vez con la contundente victoria del esloveno Tadej Pogacar, quien mete su nombre en los libros de historia de la competición al sumar su quinta consagración.

La estrella del UAE Team, que se escapó junto a Van der Poel tras una gran exhibición en la subida de la Butte Montmartre, se impuso con 6 minutos y 26 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el belga Remco Evenepoel y 9:42 respecto a su compañero mexicano Isaac Del Toro.

Con esta quinta victoria, Pogacar alcanza a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Resumen de la etapa 21 del Tour de Francia

La última etapa, reducida a 89 km tras la movilización de las fuerzas de seguridad por los incendios en Francia, volvió a cumplir todas sus promesas con un desenlace trepidante.

Al ataque en cada paso por la colina de Montmartre, Pogacar y Van der Poel ofrecieron un gran espectáculo para escaparse juntos en la última subida de la rue Lepic, abarrotada de gente. Los dos grandes rivales de las clásicas se relevaron a la perfección para resistir al pelotón de los velocistas y al neerlandés Olav Kooij, lanzado por Paul Seixas, transformado en gregario de lujo.

El maillot amarillo, al límite de sus fuerzas, y Van der Poel fueron finalmente alcanzados a unos cientos de metros de la meta. Y fue entonces cuando el neerlandés lanzó una última aceleración para imponerse por un suspiro ante el velocista Jasper Philipsen, su compañero en el Alpecin, y el maillot verde Mads Pedersen, de nuevo muy ofensivo.

REVIVA ACÁ LOS PORMENORES DE LA ETAPA 21 DEL TOUR DE FRANCIA

¿Quién fue el mejor colombiano del Tour de Francia 2026?

Esta edición del Tour de Francia 2026 tuvo a Egan Bernal como el mejor de los ciclistas colombianos, aunque no fue la presentación esperada para el miembro del INEOS. Culminó en la casilla 20 a 1H 47′58″ del líder Pogacar. Unos puestos más abajo (26°) apareció Harold Tejada (+2H 19′47″) y Sergio Huigita (38°) cerró la participación nacional a 3H 04′35″.

Tanto Einer Rubio como Fernando Gaviria se retiraron en el transcurso de la competencia, ambos por severas caídas que les impidieron continuar.