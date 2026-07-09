🔴 Etapa 6 del Tour de Francia EN VIVO | Siga el minuto a minuto con Egan Bernal, Pogacar y más

PAU, FRANCE - JULY 08: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 113th Tour de France 2026, Stage 5 a 158.3km stage from Lannemezan to Pau / #UCIWT / on July 08, 2026 in Pau, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La primera mitad del recorrido será con dos puertos de menor categoría antes de afrontar la verdadera batalla.

El Tour de Francia 2026 afrontará este jueves su primer gran examen de alta montaña con una etapa de 186,2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre. Será la única incursión en los Pirineos de esta edición y una jornada que podría comenzar a marcar diferencias importantes entre los aspirantes al maillot amarillo.

El recorrido es similar a la de la temporada del 2023, cuando Tadej Pogacar respondió a la ofensiva de Jonas Vingegaard en el Tourmalet y recuperó terreno en la clasificación general. Aunque el contexto es diferente, el perfil invita a pensar en un nuevo duelo entre ambos, con el esloveno como principal candidato a lanzar un ataque de largo alcance para reafirmar su condición de favorito.

Así es el recorrido

La primera mitad del recorrido será relativamente tranquila, con dos puertos de menor categoría antes de afrontar la verdadera batalla. Los corredores deberán superar una subida de 12 kilómetros al 6,5 %, que servirá como antesala del mítico Col du Tourmalet, uno de los ascensos más emblemáticos de la historia del Tour.

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En esta ocasión, el pelotón ascenderá el Tourmalet por su vertiente oeste, considerada ligeramente más exigente. La subida cuenta con 17,1 kilómetros al 7,3 % de pendiente media y presenta su mayor dificultad después del kilómetro nueve, donde aparecen rampas que alcanzan el 10 %. La cima, ubicada a 2.115 metros de altitud y a 41 kilómetros de la meta, será el escenario ideal para que los favoritos intenten romper la carrera.

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La jornada representa el primer gran test de montaña del Tour de Francia 2026 y podría empezar a definir la lucha por la clasificación general, especialmente si alguno de los principales candidatos decide atacar en las exigentes rampas del Tourmalet.

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