Pogacar se vuelve a exhibir y logra su quinto triunfo en el Tour de Francia 2026: resumen etapa 19
Harold Tejada estuvo en el top 10, Carapaz llegó tercero.
En la etapa 19 del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar sumó su quinta victoria en esta edición de la competencia. En los kilómetros finales, Pogacar escapó del pelotón y fue llegando a los primeros lugares progresivamente. Faltando 500 metros, el líder de la tabla general, superó a Lenny Martínez y a Richard Carapaz y se quedó con el triunfo.
Tercer lugar para Richard Carapaz
Al ecuatoriano no le alcanzó para quedarse con la victoria. Aunque entró de los primeros a escalar el Alpe d’Huez, Carapaz se vió en una constante disputa con Lenny Martínez y Sepp Kuss a partir de los 10 kilómetros finales. A pesar de perder el liderato con Pogacar y el segundo puesto con Martínez, Richard Carapaz logró superar al esloveno y al francés Paret-Peintre en la lucha por la camiseta de lunares.
Carapaz: 91 pts
Pogacar: 90 pts
Paret-Peintre: 84 pts
Harold Tejada el mejor colombiano
El pedalista del XDS Astana Team se metió entre los 10 mejores, llegó a 3 minutos y 22 segundos del líder de la etapa. El colombiano ocupa el puesto 29 en la clasificación general y es el segundo mejor de los nuestros, seguido por Sergio Huguita, en el puesto 39.
Egan Bernal, quien inició 15 en la general, bajó un lugar y se ubica en el puesto 16, uno menos respecto a la etapa anterior. Einer Rubio abandonó y no logró terminar la carrera,debido a un choque contra el vehículo de UAE, provocandole una caida que lo obligó a retirarse.
Así quedaron repartidas las camisetas luego de la etapa
Tadej Pogacar sigue liderando la clasificación general y afianza la retención de la camiseta amarilla, sus más cercanos perseguidores son Remco Evenepoel y el mexicano Isaac del Toro, el latino sigue vistiendo la camiseta blanca para el mejor joven.
La camiseta verde sigue en propiedad de Mads Pedersen, con la victoria en el sprint de Le Pérrier, sumó 25 puntos y finalizó la etapa con un total de 502 pts, Jasper Philipsen detrás con 445 pts. La más disputada es la camiseta de lunares, que con el podio de hoy pertenece a Richard Caparaz.
REPASE lo que se VIVIÓ durante la ETAPA 19 del Tour de Francia:
Top 3 para Richard Carapaz
El ecuatoriano perdió el puslo contra Lenny Martínez y se quedó con el tercer lugar
Pogacar ganador de la etapa 19
Tadej Pogacar se desprende del grupo a falta de 500 metros y gana la etapa 19
Pogacar ocupa la primera posición
El esloveno se pone en primera posición, Carapaz y Martínez pegados a la rueda
Tres competidores iguales a menos de 2km
Pogacar y Martinez alcanzan a Carapaz
Aceleran los perseguidores
El grupo de Pogacar y Martínez se ponen a 4 segundos del ecuatoriano
¡Ataque de Carapaz a menos de 3km!
Se escapó Richard Carapaz y Tadej Pogacar ya ocupa el segundo lugar, Kuss se queda de la competencia, Lenny Martínez pegado al esloveno
Acelera el primer grupo
Los tres primeros ciclistas se levantan de sus asientos, Pogacar a 7 segundos
Pogacar amenaza al grupo principal
Tadej Pogacar a menos de 15 segundos de la cabeza de carrera
Pogacar escapa de los perseguidores y tiene el 4to lugar
El esloveno escapó desde el pelotón en solitario y está a 43 segundos de la cabeza de carrera
¡Ataque de Carapaz a falta de 5km!
Atacó Richard Carapaz pero Lenny Martínez no suelta la rueda, a Sepp Kuss le cuesta
Einer Rubio en el top 5
A falta de 5km, Einer Rubio se encuentra en los perseguidores más cercanos, Pogacar muy cerca
Acelerones de Carapaz
Ataques en la delantera
Carapaz y Martínez no paran de arremeter en la cabeza de carrera, Sepp Kuss los sigue de cerca
Se reintegra el estadounidense
Sepp Kuss vuelve al ruedo contra Martínez y Carapaz
Solo dos compiten por el primer lugar
Queda rezagado Sepp Kuss
Carapaz lidera el top 3
Richard Carapaz está en cabeza de carrera acompañado de dos pedalistas, Sepp Kuss y Lenny Martínez
Ataques en el liderato
Sepp Kuss ataca pero Carapaz le sigue la rueda
Ataque de Pogacar
El esloveno se escapa del pelotón y está a 2'50" minutos
13,8km hasta la línea de meta
En marcha las primeras rampas del Alpe d'Huez
El grupo 1 empieza la escalada de esta montaña, categoría HC, la más compleja. Tiene 13.8km a 8% de inclinación promedio, su parte más dura tiene un 23%.
Colombia presente en el liderato
Einer Rubio en los primeros cinco corredores de la cabeza de carrera
Más de 100km recorridos
Entramos en el tramo final de la carrera, luego de este descenso llegan las primeras rampas del Alpe d'Huez
Posiciones del Col d'Ornon
¡Carapaz suma 5pts en Col d'Ornon!
El escalador ecuatoriano logra pasar primero el tercer premio de montaña y suma 5 puntos, le recorta a Paret-Peintre
Cerca de la cima de Col d'Ornon
A 1.7km de conocer los vencedores de este premio de montaña, Carapaz sigue en cabeza de carrera
Paret-Peintre desiste antes de empezar la subida
Arrancan las primeras rampas de Col d’Ornon
Richard Carapaz es el favorito a quedarse con esta montaña, su competidor Paret-Peintre rezagado a más de 4 minutos
Mira el sprint de Pedersen
Oportunidad para Carapaz
Después del sprint de Le Pérrier, el francés Paret-Peinrte se queda a más de 1 minuto de la cabeza de carrera, donde se encuentra Carapaz
Se despega Pedersen en la lucha por el Maillot verde
Su más cercano perseguidor, Jasper Philipsen, no logró sumar en el sprint. Carapaz el único latino, sumó 4 puntos en la 12° posición
¡Mads Pedersen suma los 25 puntos!
Mads Pedersen cruza primero el Sprint en Le Pérrier y se queda con el premio mayor, se queda con un total de 502 puntos
Metros finales del sprint
500m para finalizar el Sprint de Le Pérrier
Solo 40 corredores en cabeza
A 2km los puntos del sprint, Ben Haley y Joshua Tarling se despegan de la cabeza de carrera
Mads Pedersen a retener el Maillot verde
El danés buscará sumar los 25 puntos en este sprint y afianzar su primera posición por puntos, actualmente tiene 477, muy cerca Jasper Philipsen con 445
A solo 8km del sprint
Muy cerca de ver quienes serán los 13 ciclistas que sacarán puntos en este sprint, el primero se hará con 25 puntos
A menos de 20km para Le Pérrier
El Team Visma | Lease-a-bike aprieta en la cabeza de carrera para ir primeros. El pelotón a más de 4 minutos
Comienza la segunda parte del recorrido
La cabeza de carrera ya cruza el ecuador de la etapa, 64km más para llegar al Alpe d´Huez
Paisaje natural en el tour
Imágenes del último puerto de montaña que conquistó Paret-Peintre
La carrera toma un ritmo regular
A 30km del Sprint de Le Pérrier, los 42 coredores siguen a más de 3 minutos del pelotón principal, detrás de ellos, otro grupo a 4'45"
Caida en el pelotón
Dos ciclistas, Edward Planckaert y Marco Hallen, chocaron contra una señalización en la vía. Afortunadamente no pasó a mayores y los deportistas vuelven al ruedo
42 corredores afianzan su liderato
A 35.5km del sprint de Le Périer, el pelotón está a más de tres minutos
Corto pero intenso
La etapa 19 es la más corta de la edición 113 del Tour de Francia con 127.9km. Sin embargo, es la segunda más exigente, detrás de la etapa 20 de mañana
Así fue la lucha en la cima de Col de Nuyer
Caliente batalla por la camiseta de lunares
Richard Carapaz superó a Tadej Pogacar en la lucha por la camiseta de lunares. Pero el francés Paret-Peintre le saca 10 puntos.
Paret-Peintre: 84 (15 puntos en esta etapa)
Richard Carapaz: 74 (11 puntos en esta etapa)
Tadej Pogacar: 70
Inicia el descenso
A 57km del Sprint, los corredores empiezan a descender a 60kmph
El pelotón cruza Col de Nuyer
A 3'53" minutos de la cabeza de carrera, el Pelotón cruza el segundo puerto de montaña
Paret-Peintre vuelve a quedarse con el máximo de puntos
En el puerto de montaña de Col de Nuyer, los esfuerzos del equipo de Carapaz fueron en vano. Sin embargo, el ecuatoriano logra quedarse con la segunda casilla, sumando 8 puntos
Disputa final por el premio
A solo 1km del final del segundo puerto de montaña, EF - Education Easypost busca ponerle las cosas dificiles a Paret-Peintre en la lucha por los 10 puntos
Colombianos en cabeza de carrera
A 4km de la cima, dos colombianos integran el primer grupo de 42 ciclistas, Tejada y Rubio
Buenos recuerdos para Caparaz
El ecuatoriano busca llegar primero a Col de Nuyer, hazaña que ya consiguió en la etapa 17 del Tour en el año 2024
Col de Nuyer, inicia el segundo puerto de montaña
El grupo en cabeza comienza la escalada del segundo puerto de montaña de la etapa, 2/4
El pelotón pierde minutos
Un grupo de 42 corredores saca ventaja al pelóton, 1'25" minutos de dieferncia entre ellos
Descanso antes de la siguiente subida
Unos metros planos para los corredores antes de empezar la subida de Col du Noyer, montaña de categoría 1, muy exigente
¡Arremetida de Carapaz por el primer premio!
Richard Carapaz intentó quedarse con los 5 puntos del priemr premio pero Paret-Peintre le ganó el duelo, Carapaz suma 3
Poca diferencia entre los corredores al frente
Nada más 7 segundos entre el pelotón y la cabeza de carrera, conformada por 6 corredores, estamos a solo 2km de Col Bayard
Col Bayard, primer premio
Nada más comenzar, quedan solo 4km para la primera montaña, categoria 2. 5.8km de recorrido y un 7.2% de inclinación
Comienza la antepenultima etapa
Los pedalistas cruzan el kilómetro cero y empieza la competencia
Arrancan los ciclistas desde Gap hasta la línea de salida
Muy cerca de empezar la etapa 19
En menos de 10 minutos se dará inició al recorrido por los alpes en esta dura etapa de montaña