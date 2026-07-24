Pogacar se vuelve a exhibir y logra su quinto triunfo en el Tour de Francia 2026: resumen etapa 19 (Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

En la etapa 19 del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar sumó su quinta victoria en esta edición de la competencia. En los kilómetros finales, Pogacar escapó del pelotón y fue llegando a los primeros lugares progresivamente. Faltando 500 metros, el líder de la tabla general, superó a Lenny Martínez y a Richard Carapaz y se quedó con el triunfo.

Tercer lugar para Richard Carapaz

Al ecuatoriano no le alcanzó para quedarse con la victoria. Aunque entró de los primeros a escalar el Alpe d’Huez, Carapaz se vió en una constante disputa con Lenny Martínez y Sepp Kuss a partir de los 10 kilómetros finales. A pesar de perder el liderato con Pogacar y el segundo puesto con Martínez, Richard Carapaz logró superar al esloveno y al francés Paret-Peintre en la lucha por la camiseta de lunares.

Carapaz: 91 pts

Pogacar: 90 pts

Paret-Peintre: 84 pts

Harold Tejada el mejor colombiano

El pedalista del XDS Astana Team se metió entre los 10 mejores, llegó a 3 minutos y 22 segundos del líder de la etapa. El colombiano ocupa el puesto 29 en la clasificación general y es el segundo mejor de los nuestros, seguido por Sergio Huguita, en el puesto 39.

Egan Bernal, quien inició 15 en la general, bajó un lugar y se ubica en el puesto 16, uno menos respecto a la etapa anterior. Einer Rubio abandonó y no logró terminar la carrera,debido a un choque contra el vehículo de UAE, provocandole una caida que lo obligó a retirarse.

Así quedaron repartidas las camisetas luego de la etapa

Tadej Pogacar sigue liderando la clasificación general y afianza la retención de la camiseta amarilla, sus más cercanos perseguidores son Remco Evenepoel y el mexicano Isaac del Toro, el latino sigue vistiendo la camiseta blanca para el mejor joven.

La camiseta verde sigue en propiedad de Mads Pedersen, con la victoria en el sprint de Le Pérrier, sumó 25 puntos y finalizó la etapa con un total de 502 pts, Jasper Philipsen detrás con 445 pts. La más disputada es la camiseta de lunares, que con el podio de hoy pertenece a Richard Caparaz.

REPASE lo que se VIVIÓ durante la ETAPA 19 del Tour de Francia: