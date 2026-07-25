Egan Bernal pierde posiciones y Tadej Pogacar es virtual campeón: Clasificación general del Tour

Tadej Pogacar celebra junto a su compañero, el mexicano Isaac Del Toro, en la línea de meta de la etapa 20 del Tour de Francia. (Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

Tadej Pogacar finalizó cuarto en la etapa 20 del Tour de Francia y es el virtual campeón de la carrera, alcanzando su quinto título de la prueba ciclística más importante del mundo, lo cual le permite entrar en un selecto grupo de pedalistas a lo largo de la historia.

Pogacar, de no mediar ningún inconveniente este domingo, igualará a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, al belga Eddy Merckx y al español Miguel Indurain como el ciclista con más títulos en la historia del Tour, con amplias posibilidades de superarlos.

En la penúltima jornada de la carrera, que contó con un recorrido de 170.9 kilómetros entre Le Bourg d’Oisans y un final en el mítico Alpe d’Huez, Pogacar concluyó en la cuarta posición. El ecuatoriano Richard Carapaz se quedó con la victoria, imponiéndose por 26″ al belga Remco Evenepoel y por 31″ al estadounidense Sepp Kuss.

¿Cómo le fue a los colombianos?

El mejor colombiano del día fue Harold Tejada, quien cruzó la meta en la casilla 21 a 11′20″ del ecuatoriano Richard Carapaz. Por su parte, Sergio Higuita y Egan Bernal terminaron en los puestos 38 y 39, a 31′06″ y 31′28″, respectivamente.

En la clasificación general, Egan Bernal concluyó como el mejor colombiano; no obstante, cayó algunas posiciones, finalizando en el puesto 20 a 1h47′58″ del campeón Tadej Pogacar. Harold Tejada finalizó 26 a 2h19′47″; mientras que Sergio Higuita ocupó el escalón 38 a 3h04′35″.

El esloveno Pogacar lidera con un acumulado de 72h53′44″, seguido en el podio por el belga Remco Evenepoel, a 6′26″, y por el mexicano Isaac del Toro, a 9′42″.

Clasificación etapa 20 del Tour de Francia

POS Ciclista Equipo Tiempo 1 Richard Carapaz EF Education 4:59:39 2 Remco Evenepoel Red Bull BORA + 26″ 3 Sepp Kuss Team Visma + 31″ 21 Harold Tejada Astana + 11′20″ 38 Sergio Higuita Astana + 31′ 06″ 39 Egan Bernal Ineos + 31′28″

Clasificación general del Tour de Francia