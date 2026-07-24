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24 jul 2026 Actualizado 16:58

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Tour de Francia

Pogacar, cerca de liquidar el Tour de Francia: así quedó la clasificación general luego de etapa 19

Repase las clasificaciones de la carrera, con Egan Bernal como el mejor colombiano.

Tadej Pogacar, cerca de lograr un nuvo título de Tour de Francia / Getty Images

Tadej Pogacar, cerca de lograr un nuvo título de Tour de Francia / Getty Images / Tim de Waele

Tadej Pogacar, cerca de lograr un nuvo título de Tour de Francia / Getty Images
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Tadej Pogacar logró su quinto triunfo en el actual Tour de Francia y se encamina a conquistar su quinta corona, luego de los logrados en 2020, 2021, 2024 y 2025. El esloveno volvió a exhibirse, esta vez en la etapa que contó con el final en el Alpe d’Huez, luego de 127.9 kilómetros.

La etapa contó con varias fugas y con la aspiración de Richard Carapaz de quedarse con una nueva victoria. Sin embargo, faltando menos de dos kilómetros, la potencia de Pogacar reolució en el pavimento y terminó cruzando en solitario el mítico Alpe d’ Huez, para así conseguir su victoria profesional número 126. El francés Lenny Martínez terminó llegando en els egundo lugar y el ecuatoriano Carapaz en el tercero.

Así quedó la etapa 19 del Tour de Francia

El colombiano Einer Rubio animó los kilómetros finales de la fracción e incluso sirvió de gregario de Tadej Pogacar en su intento por llegar a la punta de la carrera, pero el pedalista del Movistar no terminó la carrera. No obstante, el mejor escarabajo terminó siendo Harold Tejada, quien entró en el puesto 10 a 3 minutos y 22 segundos, mientras que Sergio Higuita lo hizo en la casilla 39 a 15 minutos y 25 segundos.

POSCiclistaEquipoTiempo
1Tadej PogacarTeam UAE3:17:57
2Lenny MartínezBahrain+ 6″
3Richard CarapazEF Education+ 9″
10Harold TejadaAstana+ 3′22″
39Sergio HiguitaAstana+ 15′ 52″
98Egan BernalIneos+ 28′39″
No terminóEiner Rubio Movistar-

Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 19

Tadej Pogacar quedó muy cerca de conquistar su quinto Tour de Francia, pues extendió la diferencia en el liderato de la carrera a 7 minutos y 11 segundos respecto al belga Remco Evenepoel, así como a 9 minutos y 42 segundos del mexicano Isaac del Toro.

POSCiclistaEquipoTiempo
1Tadej PogacarTeam UAE67:53:00
2Remco EvenepoelRed Bull+ 7′11″
3Isaac del ToroTeam UAE+ 9′42″
16Egan BernalIneos+ 1:17:35
30Harold TejadaAstana+ 2:09:32
41Sergio HiguitaAstana+ 2:34:34
-Einer RubioMovistar-

Etapa 20 del Tour de Francia

La etapa de este sábado 24 de julio será la 20 y se disputará entre Le Bourg d’Oisans y nuevamente con final en el Alpe d’Huez. El recorrido será de 170.9 kilómetros y contará con tres premios fuera de categoría y uno de primera.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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