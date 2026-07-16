Santa Marta registró el mayor número de pasajeros transportados por vía marítima para mitad de año

Santa Marta

Con el cierre de la temporada alta de vacaciones de mitad de año, desarrollada entre el 14 de junio y el 12 de julio de 2026, la Dirección General Marítima presentó un balance positivo de las operaciones marítimas en el país, durante las cuales más de 351.827 pasajeros se movilizaron en cerca de 15.925 embarcaciones autorizadas, bajo un esquema de prevención, inspección y control que permitió fortalecer la seguridad de la navegación en las principales zonas turísticas del territorio nacional.

La ciudad registró el mayor número de pasajeros transportados por vía marítima con 76.248 seguido de San Andrés con 45.904 y Barranquilla con 3.521. En cuanto a la autorización oficial entregada por la Autoridad Marítima Colombiana para que las embarcaciones pudieran salir de un puerto, el mayor registro de zarpes fue Santa Marta con 3.993, San Andrés con 2.726 y Barranquilla con 210 zarpes.

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Durante la temporada, en los diferentes embarcaderos autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros, se reiteró a locales y turistas la importancia de utilizar únicamente embarcaciones y empresas acreditadas.