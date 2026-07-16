Inaugurada Base Militar Transitoria en Puebloviejo, Magdalena

Puebloviejo, Magdalena

Con el fin de fortalecer la seguridad y recuperar la tranquilidad en el territorio, fue puesto en funcionamiento la Base Militar Transitoria del Ejército Nacional en este municipio de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La apertura de esta unidad representa el cumplimiento de la gestión adelantada por el Gobierno Departamental ante el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares para garantizar la presencia institucional en una zona priorizada por las autoridades y contemplada dentro de las acciones de respuesta a la Alerta Temprana 014 de la Defensoría del Pueblo.

La nueva Base Militar Transitoria permitirá fortalecer las capacidades de control territorial, mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones que afecten el orden público y avanzar en la protección de las comunidades de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

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Asimismo, la estrategia contempla la consolidación de acciones orientadas a recuperar corredores utilizados por estructuras criminales y economías ilegales que operan en el complejo lagunar, mediante un trabajo articulado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Alcaldía de Puebloviejo, la Gobernación del Magdalena y el Gobierno Nacional.