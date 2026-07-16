Regasificadora del Pacífico operará en 2026 y reforzará el suministro de gas en el suroccidente

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

La Regasificadora del Pacífico, ubicada en Guadalajara de Buga, entrará en operación a finales de 2026 y se convertirá en una infraestructura clave para fortalecer la seguridad energética del suroccidente colombiano.

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Durante una visita técnica a las obras, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que el proyecto supera el 80 % de avance y destacó que permitirá diversificar las fuentes de abastecimiento de gas natural, reducir la dependencia de una única terminal de importación y aumentar la capacidad de respuesta del país frente a fenómenos climáticos como El Niño.

La planta tendrá una capacidad inicial de 60 millones de pies cúbicos diarios, ampliable hasta 180 millones, y operará mediante un esquema de “regasificadora virtual” que conectará una unidad flotante de almacenamiento en la Bahía de Buenaventura con la planta en Buga.

Además de fortalecer la confiabilidad del sistema energético nacional, el proyecto permitirá llevar gas domiciliario a Buenaventura y mejorar el suministro para Valle del Cauca y Nariño.

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La obra cuenta con una inversión estimada entre 150 y 172 millones de dólares y es considerada una de las iniciativas energéticas más importantes que entrarán en funcionamiento en 2026.