Hallan un cuerpo en un cañaduzal de Palmira; Valle, autoridades buscan identificar a la víctima

Palmira, Valle del Cauca

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un cañaduzal en zona rural de Palmira, Valle del Cauca. El hecho se registró en el sector conocido como Zanjón Pomo, ubicado en el corregimiento La Herradura, tras el aviso de trabajadores de una hacienda de la zona.

De acuerdo con la Policía Valle, la central de radio recibió el reporte del hallazgo realizado por miembros de la comunidad. De inmediato, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar para asegurar la escena y coordinar las diligencias judiciales con funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

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Durante la inspección técnica al cadáver no fue posible establecer la identidad de la víctima, ya que no portaba documentos. Tampoco se determinaron las causas de la muerte, aspectos que continúan siendo materia de investigación.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan los actos urgentes y las labores investigativas para esclarecer las circunstancias de este caso e identificar al fallecido.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con la investigación.