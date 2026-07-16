La Feria de Buga estrenó su primera carrera atlética con cerca de 500 corredores

La Feria de Buga vivió un hecho inédito con la realización de la primera estación del Inspiration Run Circuit, un Mega Social Run que reunió a cerca de 500 corredores y marcó la primera ocasión en que un evento deportivo hizo parte de la programación oficial de las tradicionales fiestas del municipio.

La iniciativa fue organizada por el Movimiento Buga Run, la Carrera Atlética Ser Inspiración y el IMDER Buga, entidades que unieron esfuerzos para impulsar el deporte como un eje de desarrollo social, turístico y cultural de la ciudad.

Durante años, la Feria de Buga se ha caracterizado por su oferta cultural, artística y gastronómica. En esta edición, la actividad física se sumó a la celebración, permitiendo que corredores, familias y ciudadanos vivieran una experiencia diferente, orientada a la promoción de hábitos de vida saludables.

El evento hizo parte del Inspiration Run Circuit, un recorrido de actividades deportivas que se desarrollará durante los próximos meses como preparación para la cuarta edición de la Carrera Atlética Ser Inspiración.

Desde la organización destacaron que la masiva participación evidencia el creciente interés de la comunidad por integrar el deporte a los principales eventos de la ciudad, generando beneficios que impactan no solo la salud, sino también el turismo, el comercio, la gastronomía y la apropiación de los espacios públicos.

La siguiente parada del circuito será el próximo 16 de agosto con el Pet Run, una jornada que combinará una caminata canina y un Social Run, además de una campaña solidaria de recolección de alimento e insumos para apoyar el bienestar de los animales. Con esta iniciativa, el Inspiration Run Circuit busca seguir fortaleciendo el vínculo entre el deporte, la comunidad y las causas sociales.