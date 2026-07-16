Tuluá pide más presencia militar en zona rural tras hostigamiento a subestación de Policía

Tras el hostigamiento armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Barragán, la Alcaldía de Tuluá hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la zona rural del municipio y contener el avance de las disidencias de las Farc.

El secretario de Seguridad, Martín Hincapié, aseguró que es preocupante la presencia de estos grupos armados en los centros poblados, donde, según dijo, intimidan a la comunidad y afectan la tranquilidad de los habitantes. Por ello, solicitó mayor apoyo logístico y operativo, además de refuerzos para el Batallón de Alta Montaña No. 10, encargado de la seguridad en este sector.

“Es necesario cortar el camino a estos actores y no seguir permitiendo que estos, a sus anchas, se trasladen por todo este corredor que conecta al Cauca, el Valle del Cauca y otros departamentos como el Tolima y el Quindío. Este es un sitio estratégico para las actividades delictivas y no podemos seguir permitiendo que esto se dé. Por eso esperamos que el gobierno Nacional adopte las medidas necesarias y le dé capacidad operativa al batallón para que este pueda reaccionar de manera oportuna”, señaló el funcionario.

Sobre el reciente hostigamiento contra la fuerza pública, las autoridades indicaron que este no dejó personas heridas ni víctimas mortales, pero encendió las alertas de la comunidad.