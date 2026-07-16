EMCALI alista la modernización total del alumbrado público en Cali: así funcionará el proyecto

EMCALI presentó el proyecto con el que busca modernizar el sistema de alumbrado público de Cali mediante tecnología LED, una iniciativa que contempla la renovación de 101.037 luminarias, la instalación de 3.945 nuevas y la incorporación de sistemas inteligentes de telegestión para monitorear y controlar la red en tiempo real. La inversión proyectada asciende a $450.000 millones y la ejecución se desarrollaría en un plazo aproximado de 24 meses.

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De acuerdo con la empresa, Cali cuenta actualmente con 186.359 luminarias, de las cuales cerca del 30 % ya han sido modernizadas con tecnología LED.

Con esta nueva fase, el objetivo es completar la transición hacia un sistema más eficiente, con menor consumo de energía, mayor cobertura y herramientas tecnológicas que permitan detectar fallas y optimizar el mantenimiento.

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Uno de los puntos que EMCALI enfatizó durante la presentación es que el proyecto no contempla la privatización del servicio de alumbrado público. La empresa aseguró que conservará la propiedad de la infraestructura, así como la administración, supervisión y control del sistema.

Además, precisó que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) continuará siendo la entidad encargada de liderar el servicio, mientras que EMCALI seguirá operándolo dentro de las competencias definidas por el Distrito.

“Se desarrollarán espacios de socialización y participación, para que la ciudadanía, los medios de comunicación y los diferentes sectores interesados puedan conocer y hacer seguimiento a cada una de las etapas del proceso”, indicaron desde la compañía.

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La empresa explicó que los recursos para ejecutar la iniciativa provendrán del recaudo del impuesto de alumbrado público, por lo que, según indicó, no será necesario adquirir deuda ni aumentar las tarifas que pagan los usuarios.

“Entre los beneficios esperados se encuentran una reducción del consumo de energía de entre el 50 % y el 60 %, un ahorro cercano a $17.000 millones al año, mayor iluminación en vías, parques y corredores peatonales, además de la implementación de un sistema de telegestión que permitirá monitorear la red en tiempo real y atender con mayor rapidez las fallas que se presenten”, aseguran desde EMCALI.

Según la compañía, la intervención se ejecutará por etapas y priorizará sectores definidos con base en criterios técnicos y sociales, teniendo en cuenta factores como la seguridad, la movilidad, la afluencia de personas y las necesidades manifestadas por las comunidades.

Finalmente, la empresa informó que el proceso contará con acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación y con mecanismos de supervisión técnica, jurídica, financiera y administrativa para garantizar la transparencia durante la contratación y ejecución del proyecto.

“En caso de incumplimiento, EMCALI podrá aplicar las sanciones contractuales correspondientes, incluyendo multas, cláusulas penales pecuniarias, ejecución de garantías y demás medidas legales previstas, con el fin de proteger los recursos públicos, los intereses de la empresa y la correcta prestación del servicio a la ciudadanía”, insistieron.

Se estima que la implementación permitirá conformar alrededor de 36 cuadrillas de trabajo y generar entre 200 y 300 empleos durante la fase de modernización.