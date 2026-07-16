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16 jul 2026 Actualizado 11:40

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Espacio aéreo en Bogotá cerrará en dos horarios clave este fin de semana ¿Por qué?

La Aeronáutica Civil pidió a los pasajeros estar en constante comunicación con las aerolíneas.

Bogotá. Foto: Getty Images

Bogotá. Foto: Getty Images / EGT

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Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, que incluirá la tradicional revista aérea liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Aeronáutica Civil cerrará de forma temporal el espacio aéreo.

Se dispondrán dos cierres temporales del espacio aéreo. El primero para el ensayo y el segundo durante el día de la ceremonia.

  • Sábado 18 de julio: de 10:00 a 11:00 a. m.
  • Lunes 20 de julio: de 10:00 a. m. a 1:15 p. m.

Indica la entidada que estas restricciones fueron programadas y coordinadas con anticipación junto a los operadores aéreos. No obstante, se solicita a los pasajeros con vuelos previstos en estas fechas mantener un contacto directo con sus respectivas aerolíneas para prever y mitigar posibles modificaciones en sus itinerarios.

Asimismo, la autoridad aérea recuerda a la ciudadanía que, durante los horarios de cierre del espacio aéreo descritos, quedará estrictamente prohibido el sobrevuelo de drones.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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