¿Qué sucedió el 20 de julio de 1810? Historia y origen detrás de la independencia de Colombia. Getty Images

Aunque cada año se celebran las fiestas patrias de Colombia el 20 de julio con desfiles militares y demás eventos de índole patriótica, suelen persistir algunas dudas sobre el contexto histórico y lo que realmente ocurrió ese día en Santa Fe, por ese entonces la capital del Nuevo Reino de Granada.

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Así las cosas, dada la importancia de dicha fecha para el Estado colombiano, las personas se preguntan si fue este el día en el que se produjo definitivamente la independencia de Colombia y si el icónico hecho del florero de Llorente fue o no un acto espontáneo que derivó en una revolución intempestiva.

¿Qué pasó el 20 de julio de 1810 en Colombia?

El Grito de Independencia que se llevó a cabo el 20 de julio de 1810 no fue un hecho aislado y espontáneo, sino que partió de una planeación ejecutada en el contexto de marcadas diferencias con la administración colonial española, que además estaba debilitada por las Guerras Peninsulares con los ejércitos de Napoleón Bonaparte (1808-1814).

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Adicionalmente, varios sucesos revolucionarios se habían venido gestando en el contexto de la Nueva Granada, encendiendo el fervor por parte de los líderes criollos que comenzaron a conspirar para la declaración de una junta de gobierno autónomo en plena capital virreinal, según enuncia el Archivo General de la Nación.

¿Qué sucedió el 20 de julio de 1810? Historia y origen detrás de la independencia de Colombia. Getty Images / Diego Cuevas Ampliar ¿Qué sucedió el 20 de julio de 1810? Historia y origen detrás de la independencia de Colombia. Getty Images / Diego Cuevas Cerrar

Algunos de los hechos más relevantes que precedieron al Grito de Independencia del 20 de julio fueron los siguientes:

La rebelión de los comuneros (1781) , quienes se alzaron en armas contra los altos impuestos de la Corona a bienes de primera necesidad, liderados por figuras como José Antonio Galán y Manuela Beltrán.

, quienes se alzaron en armas contra los altos impuestos de la Corona a bienes de primera necesidad, liderados por figuras como José Antonio Galán y Manuela Beltrán. El Grito Libertario de Quito (1809) , reconocido por historiadores como el “Primer Grito de Independencia” en la Nueva Granada.

, reconocido por historiadores como el “Primer Grito de Independencia” en la Nueva Granada. La toma de Pore y la rebelión en los Llanos (1809) , cuando un ejército patriota improvisado se tomó la capital de Casanare y empezó una revuelta antes de ser capturados y ejecutados.

, cuando un ejército patriota improvisado se tomó la capital de Casanare y empezó una revuelta antes de ser capturados y ejecutados. La Revolución de Caracas (1810) , cuando varios criollos crearon una junta de gobierno leal a la Corona, debido al vacío legal por la guerra en España.

, cuando varios criollos crearon una junta de gobierno leal a la Corona, debido al vacío legal por la guerra en España. La publicación de documentos que reivindicaban los derechos de los criollos y criticaban los abusos coloniales, como el “Memorial de agravios” de Camilo Torres y el “Manifiesto de un americano imparcial” de Ignacio de Herrera y Vergara.

Estos hechos fueron empleados por un grupo de ilustrados criollos para estimular el fervor de la independencia y planear un levantamiento popular que tendría un icónico chivo expiatorio.

¿Qué pasó con el florero de Llorente el 20 de julio de 1810?

Es así como los patriotas se reunieron en el observatorio astronómico que dirigía Francisco José de Caldas y planearon, como resalta el historiador Rodrigo Llano Isaza, un “libreto” que tendría a un “español bocón” llamado José González Llorente como protagonista.

Como ilustra el Archivo de Bogotá, en dichas reuniones se planeó el viernes 20 de julio, cuando la plaza estaba más llena, utilizar la anunciada visita del enviado de España, Antonio Villavicencio, como excusa para que Pantaleón Santamaría y los hermanos Morales pidieran un florero o cualquier pieza de adorno a González Llorente.

Estaba presupuestado que, incluso si Llorente ofrecía el florero o declinaba de forma amable, Antonio Morales debía iniciar una agresión con el español para así iniciar una trifulca que fuera visible por todo el pueblo.

Según el historiador Indalecio Liévano Aguirre, en efecto, Llorente rechazó amablemente prestar el florero, pero los revolucionarios habían planeado que a esa hora Francisco de Caldas pasara y saludara al español (fungiendo como supuesto chapetón o español elitista recién llegado a la colonia), alentando así las críticas de Morales, quien acusó al comerciante de denigrar a los americanos.

¿El 20 de julio se produjo la independencia de Colombia?

Esta revuelta terminó en la creación de un cabildo abierto y la firma de un acta de independencia que, si bien reconocía la autonomía de los criollos en la Nueva Granada, no pretendía liberarse de la soberanía del rey Fernando VII, según el mismo documento señala.

El 21 de julio de 1810, como recuenta Llano Isaza, José María Carbonell, una de las principales figuras revolucionarias, desconoció la Junta Suprema del virrey Amar y Borbón y se estableció una junta popular en un local de lo que hoy es el barrio San Victorino para que los habitantes eligieran por primera vez a sus representantes.

Esta junta solo duró 25 días en el poder en la capital y muchos de sus integrantes fueron perseguidos y asesinados por las fuerzas españolas pacificadoras. Además, las luchas internas entre criollos y el desconocimiento de otras provincias a los hechos de Santa Fe llevaron al periodo de inestabilidad conocido como la “Patria Boba”, entre 1810 y 1816.

De todas maneras, aunque no marcó la independencia definitiva, dicha jornada se convirtió en el aliciente principal para la campaña libertadora que permitió la consolidación de la independencia con la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, bajo el liderazgo de Simón Bolívar.

¿Por qué es festivo el 20 de julio en Colombia?

En Colombia, el 20 de julio es reconocido como la fecha de la declaración de la independencia, instituido como día feriado a partir de la Ley 60 de 1873.

Ese día en las principales ciudades del país se llevan a cabo desfiles conmemorativos por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, luciendo los diferentes uniformes que han empleado las instituciones a lo largo de los años.

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Como señala la Alcaldía Mayor de Bogotá, los integrantes de la fuerza pública realizan formaciones para rendir homenaje a todos los militares, hombres y mujeres que perecieron en las batallas para consolidar definitivamente la independencia de Colombia.