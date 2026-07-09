Puerto Antioquia consolida su operación logística con el buque número 100 y récord de productividad

Antioquia

Puerto Antioquia consolidó un nuevo hito en su operación logística al atender de manera exitosa su buque portacontenedores número 100 desde el inicio de este tipo de operaciones en febrero de 2026. El logro se materializó con la llegada del POLAR MEXICO, operado por la naviera Maersk.

De igual forma, cabe señalar que durante la jornada se realizaron 401 movimientos de contenedores y se alcanzó la mayor productividad neta registrada hasta la fecha en una grúa pórtico de la terminal: 31,42 movimientos netos por hora (NCMPH), uno de los indicadores internacionales más exigentes para medir la eficiencia en el manejo de carga contenerizada.

Desde Puerto Antioquia, indican que este resultado refuerza la capacidad operativa para atender de forma confiable y eficiente las operaciones de comercio exterior del país, al tiempo que ratifica la confianza depositada por las principales líneas marítimas internacionales en la terminal.

Con este centésimo buque, Puerto Antioquia cierra un primer semestre de 2026 marcado por el crecimiento sostenido de sus operaciones, posicionándose como uno de los puertos de mayor proyección en el Caribe colombiano.

La terminal antioqueña opera actualmente con seis servicios regulares de contenedores, un avance significativo. Este crecimiento consolida a Puerto Antioquia como una plataforma logística estratégica tanto para Colombia como para la región de Urabá, facilitando la conexión directa con los mercados globales.

Es de recalcar que la terminal multipropósito, ubicada en Turbo, ha generado alrededor de 1.900 empleos directos durante su fase de construcción y, en operación, moviliza más de 7.200 empleos entre directos e indirectos. Cifras recientes indican cerca de 1.900 empleos directos en fase operativa, con un 70-80 % ocupado por habitantes locales de la zona de influencia.