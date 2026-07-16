En Palmira avanza la recuperación del espacio Público, con la integración de tres parques

Palmira, Valle del Cauca

En Palmira avanza la recuperación del espacio público con la puesta en marcha del Bulevar Parques del Olímpico, una obra que integra tres parques del sector, zonas infantiles y espacios adecuados para personas con discapacidad.

A través de senderos peatonales, el nuevo bulevar conecta la Ciudadela Deportiva con el parque Go Park, un complejo deportivo y recreativo que actualmente se encuentra en construcción y que estará destinado a la práctica de deportes sobre ruedas y nuevas tendencias urbanas.

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La megaobra fue entregada a la comunidad tras seis meses de ejecución, permitiendo la integración de tres parques y la modernización de un entorno urbano que, durante años, permaneció en estado de abandono y se convirtió en un punto de acumulación de basuras y escombros. Con esta intervención se busca recuperar el espacio público y fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos mediante senderos diseñados para personas en situación de discapacidad.

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Además, el proyecto cuenta con zonas de juegos infantiles, espacios para la actividad física, áreas de descanso, señalización vial y paisajismo.

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El alcalde de Palmira, Víctor Ramos, aseguró que con la entrega del bulevar cumple el compromiso adquirido con los habitantes del sector para recuperar este espacio. “nos comprometimos. Y hoy es una realidad. Hemos hecho toda una transformación urbanística, que es importante, ¿no? Pero lo más importante aquí ¿qué es? El bienestar. Y estamos rompiendo ese hito de que las obras no se pueden entregar a tiempo”, puntualizó el mandatario durante la inauguración de la obra, seis meses después de haber iniciado su construcción.