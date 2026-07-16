Vallecaucanos aportaron al segundo lugar de Colombia en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026

Los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 llegaron a su fin tras once días de competencias, dejando a Colombia en el segundo lugar del medallero general con 198 preseas (75 de oro, 58 de plata y 65 de bronce), solo superada por Brasil, que lideró la clasificación con 248 medallas.

En ese destacado desempeño nacional, los deportistas vallecaucanos tuvieron un papel determinante al conquistar varias medallas en disciplinas como para atletismo, paranatación y boccia.

Entre los campeones se destacaron María Paula Barrera, quien obtuvo dos medallas de oro en paranatación, tras imponerse en los 100 metros libre S10 y los 100 metros mariposa S10. También sobresalieron Mariana Guerrero, campeona en los 100 metros pecho SB4-SB5; Yeferson Suárez, ganador de los 400 metros T37/38 en para atletismo; y los hermanos Edilson Chica y Leidy Chica, quienes conquistaron el oro en las pruebas individuales de boccia BC4 masculina y femenina, respectivamente.

Las medallas de plata para el departamento fueron obtenidas por Yeferson Suárez y Luis Fernando Lara en para atletismo, mientras que los bronces llegaron gracias a Angie Pabón, Luis Arizala y Joan Daniel Lasso, también en para atletismo.

Con este balance, el Valle del Cauca volvió a consolidarse como una de las principales potencias del deporte paralímpico colombiano, aportando medallas clave para que la delegación nacional alcanzara el subtítulo continental en el primer gran evento del ciclo paralímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y como preparación para los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

La ceremonia de clausura puso fin a once días de competencia en Valledupar y Codazzi, donde participaron 11 delegaciones suramericanas, ratificando el crecimiento del deporte paralímpico en la región y el compromiso de Colombia con este movimiento deportivo.