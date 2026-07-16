Investigan crimen tras incendio en El Águila, Valle: hallan un cuerpo calcinado en una vivienda

Lo que inicialmente fue reportado como un incendio estructural terminó convirtiéndose en una investigación por un presunto homicidio. Un cuerpo sin vida fue encontrado al interior de una vivienda consumida por las llamas en el corregimiento El Embal, zona rural de El Águila, norte del Valle.

De acuerdo con las primeras indagaciones, las autoridades investigan si la víctima fue asesinada antes de que el inmueble fuera incendiado o si falleció como consecuencia del fuego. Esa hipótesis aún hace parte de la investigación.

Tras controlar la emergencia, el Cuerpo de Bomberos encontró el cadáver con múltiples quemaduras, lo que ha impedido establecer plenamente su identidad. Posteriormente, con apoyo de la comunidad, el cuerpo fue trasladado hasta el casco urbano del municipio para facilitar las diligencias judiciales.

La Policía Valle informó que el caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta los actos urgentes y las labores forenses para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias y causas de la muerte.

De manera preliminar, las autoridades manejan como una línea de investigación que el inmueble estaría relacionado con una persona conocida con el alias de “Zancudo”, quien fue capturado en abril de este año durante un allanamiento por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Sin embargo, la Policía aclaró que esta información corresponde únicamente a una hipótesis investigativa y aún no ha sido confirmada.

Las autoridades continúan recolectando pruebas para identificar a los responsables y determinar qué ocurrió realmente en este violento hecho que conmocionó a la comunidad del norte del Valle.