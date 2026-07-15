Johan Mojica responde a los críticos de la Selección Colombia: “Solo recibimos un gol...no perdimos”

La eliminación de la Selección Colombia dejó un tufillo de tristeza en el país difícil de superar por cómo se venía comportando la Tricolor en la Copa del Mundo y lo que pudo haber sido ese enfrentamiento ante Argentina en cuartos de final. No obstante, hay unos que han sido más críticos de la caída del combinado nacional e incluso han cargado con toda directamente a algunas individualidades.

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Uno de los jugadores que genera amores y odios en la Selección Colombia ha sido Johan Mojica, que si bien es el titular en la posición de lateral izquierdo, sus actuaciones no han terminado de convencer a un sector de la opinión pública. El jugador caleño rompió el silencio tras la derrota por penales ante Suiza y dejó frases destacadas.

Mojica, condecorado por la Gobernación del Valle del Cauca

La Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro, les entregó una condecoración a cuatro jugadores de la Selección Colombia por haber estado en el Mundial: Johan Mojica, Davinson Sánchez, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla. Este acto también fue altamente criticado, pues muchos no entendían a qué se debía el reconocimiento.

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Sin embargo, Mojica fue más allá y se refirió a la actuación de la Tricolor en la Copa del Mundo, asegurando que hicieron una buena presentación: “Nos vamos por penales, pero somos una selección que, con todo lo que jugamos, solo recibimos un gol. No perdimos, ganamos y empatamos, eso dice mucho del progreso que ha tenido la Selección”, manifestó.

Mojica y los demás jugadores, compartieron con los delegados de la Gobernación e hicieron bailes y se mostraron felices.

Mojica respalda el proceso Lorenzo

La eliminación de Colombia del Mundial también puso en duda la continuidad de Néstor Lorenzo al frente del equipo. Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2026, algunos piden un salto de calidad y un cambio que lleve a la selección a ganar títulos en los próximos años. No obstante, Mojica respalda que sea el argentino el que siga al mando del proyecto.

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“Que esté muchos años más... es un excelente entrenador. Por mi que esté muchos años porque sabe trabajar, no solo en lo deportivo sino en lo humano, por eso es un excelente entrenador y su cuerpo técnico”, respondió de al respecto.

Mojica, de 33 años y quien tiene contrato hasta junio del 2027 con el Mallorca de España, seguirá en su periodo de vacaciones y luego deberá presentarse a la pretemporada con su club. De momento no hay rumores de un posible cambio de camiseta para el lateral.