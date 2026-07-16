Lucas González revela las posiciones que debe reforzar Nacional, pero envía un aviso a los hinchas

Atlético Nacional inicia un nuevo proceso de la mano de Lucas González. El entrenador bogotano abandonó el Deportes Tolima para darle paso al reto más importante de su joven carrera y desde ya está trabajando para cumplir con las metas presupuestados.

Precisamente en diálogo con El VBAR, González Vélez dio a conocer las posiciones de la nómina que se deben reforzar para el segundo semestre del año, aunque le hizo una advertencia a los hinchas respecto a la posibilidad de contratar.

“La plantilla es muy buena, no queremos fichar por fichar. Nuestra principal responsabilidad es clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, es donde merecemos y debemos estar. Para eso hay que ser campeón o asegurar los puntos por reclasificación", empezó diciendo el estratega.

En este orden de ideas, dio a conocer lo que tiene planeado reforzar: “Necesitaríamos un jugador en la mitad, que sea mediocentro o interior; un jugador arriba, que pueda ser extremo o mediapunta; un jugador atrás, que pueda jugar como central o con tres atrás”.

Ahora bien, admitió que el club debe “ser inteligente en cómo fichamos”. En este orden de ideas señaló que será ncesario “pensar en el dinero que queremos invertir ahora o reinvertirlo en diciembre”. Es decir, meterse la mano en el bolsillo ahora a mitad de año o esperar para la temporada 2027.

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Más declaraciones de Lucas González

Dos jóvenes regresan a Nacional: “Han regresado Kevin Parra y Yeicar Perlaza, dos jugadores que tuve en el fútbol formativo y han tenido un rendimiento muy alto en los clubes a los que han ido prestados. Sé que les podemos sacar el máximo provecho. La verdad es que el proceso formativo en Atlético Nacional es muy bueno, la calidad del jugador que se fomra acá es de un muy alto nivel y cuando estos chicos no tienen la posibilidad de hacerse con un cupo en el primer equipo, van a otros clubes a marcar diferencia. Estoy contento de que hayan llegado, son los dos que por ahora tenemos confirmados”.

Llegada de Franco Armani: “La experiencia que debe tener el portero de Atlético Nacional es muy importante. Llega alguien que nos ayuda a conseguir reusltados ya y de paso ayuda a nuestros porteros para que en un periodo de tiempo corto estén en disposición de ser los responsables de proteger el arco. En el caso de Kevin Cataño, es posible que valoremos la posibilidad de que continúe acá o esté prestado en otro club donde pueda tener más continuidad, minutos y pueda seguir creciendo”.

La metodología en Nacional es importante: “Acá no se puede jugar e intentar ganar de cualquier forma. Ahí encajamos nosotros muy bien, porque precisamente esa fue una de las razones por las cuales me fueron a buscar con mi cuerpo técnico. Los equipos que hemos liderado juegan a eso que la historia de Atlético Nacional te exige.. La intención nuestra será salir a ganar siempre en donde se aque juguemos y que los jugadores entiendan que nadie está por encima del equipo, estamos a disposición”.