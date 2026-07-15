Se intensifica la discusión por el contrato para modernizar el alumbrado público de Cali

Continúa la controversia por el proceso que adelanta Empresas Municipales de Cali, Emcali, para contratar la modernización, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público de la ciudad, que contempla la renovación de más de 100.000 luminarias.

Entre las voces críticas está la del concejal Roberto Ortiz, quien aseguró que el alumbrado público es un servicio rentable que debe mantenerse bajo la administración de Emcali y pidió mayor transparencia en el proceso de contratación.

“Cali tiene cerca de 180 mil luminarias, siendo el segundo sistema de alumbrado público más grande del país y recauda 21 mil millones de pesos mensuales por alumbrado público. Eso equivale a más de 250 mil millones al año y cerca de 5 billones en 20 años. Un negocio billonario clave para la ciudad”, señaló.

También cuestionó que las condiciones técnicas y financieras de la convocatoria sean demasiado específicas, al considerar que podrían limitar la participación de otros proponentes.

En la misma línea, el representante a la Cámara Alfredo Mondragón y el concejal Mauricio Zamora, ambos del Pacto Histórico, cuestionaron la rapidez con la que avanza el proceso y expresaron dudas sobre el acompañamiento de los organismos de control.

“Quieren hacerlo de afán y a escondidas de la ciudadanía. Ni siquiera habían publicado el proceso de contratación en la plataforma Secop a tiempo y quieren evaluar y adjudicar el contrato el mismo día y en menos de un mes. A hoy este proceso de contratación no tiene acompañamiento de los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería, como lo había prometido el gerente Roger Mina”, dijo el concejal.

En contraste, el exconcejal Juan Martín Bravo defendió la iniciativa y aseguró que no se trata de una privatización, sino de un modelo en el que el contratista asume la inversión y el riesgo financiero, mientras Emcali conserva la administración y supervisión del servicio.

“Emcali tendrá el control y la supervisión. Esto va a llevar a que se mejoren y se modernicen más de 100 mil luminarias, que se ahorren más del 60% en gastos operativos, que tengamos 17 mil millones de pesos para invertir nuevamente en la ciudad. No podemos seguir permitiendo que un sector se oponga a las alianzas con los privados”, indicó.

Por su parte, el gerente de EMCALI, Roger Mina, han sostenido que el proceso para el contrato de modernización de luminarias cuenta con el acompañamiento de entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.