Todo está listo para la gran fiesta del cholado en Jamundí

El Festival del Cholado El Original está de regreso. Este 19 y 20 de julio, Jamundí vivirá una nueva edición de uno de sus eventos más representativos, con actividades para toda la familia y una programación pensada para disfrutar del cholado, apoyar a los emprendedores locales y atraer visitantes al municipio.

La programación comenzará el sábado con una jornada dedicada a niños, niñas y adolescentes, quienes podrán conocer la historia del cholado y la importancia que ha tenido en la identidad de Jamundí. La actividad contará con el apoyo de los Jóvenes Embajadores del Turismo, un grupo de estudiantes que promueve el patrimonio y los principales atractivos del municipio.

Más información Incendio en Cristo Rey consumió más de cuatro hectáreas de vegetación afectando la fauna silvestre

El domingo, arrancará con el tradicional Ciclopaseo del Cholado, que regresará a su recorrido habitual desde el IMDERE hasta el corregimiento de Potrerito. Allí habrá ejercicios dirigidos y actividades para la primera infancia. De regreso al Parque del Cholado, los asistentes podrán disfrutar de una jornada con aerorrumba, zumba, presentaciones culturales y una variada oferta gastronómica.

Entre los invitados de esta edición estarán el creador de contenido Tata Stunt y el humorista Hassam, quienes harán parte de la programación preparada para recibir a los visitantes de diferentes lugares

Más allá de las actividades, también es un día para las familias que durante décadas han preparado el tradicional Cholado, además de convertirse en una oportunidad para fortalecer el comercio, los emprendimientos y el turismo en Jamundí.

Más información Comunidades bloquean vía Andalucía-Tuluá por presunto incumplimiento de acuerdos sobre tierras

La alcaldesa Paola Castillo destacó que este evento también busca mostrar la identidad del municipio. “El Festival del Cholado El Original refleja lo que somos como municipio. Queremos que quienes nos visiten vivan una experiencia auténtica y descubran por qué Jamundí tiene buenas historias por vivir. Este evento impulsa el turismo, fortalece nuestra economía y reconoce el trabajo de las familias que han hecho del cholado parte de nuestra identidad”, afirmó.

Con esta nueva edición, Jamundí espera seguir recibiendo a visitantes alrededor de uno de los festivales que más identifican al municipio y de una celebración que, año tras año, sigue reuniendo tradición, cultura y turismo en un mismo lugar.