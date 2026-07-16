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16 jul 2026 Actualizado 19:55

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Medellín

Destruida maquinaria avaluada en $350 millones durante operación contra minería ilegal en Antioquia

Como resultado de la operación se produjo la captura de una persona y el hallazgo de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Destruida maquinaria utilizada en minería ilegal en Antioquia. Foto: Cortesía Brigada 11

Destruida maquinaria utilizada en minería ilegal en Antioquia. Foto: Cortesía Brigada 11

Destruida maquinaria utilizada en minería ilegal en Antioquia. Foto: Cortesía Brigada 11

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Caucasia, Antioquia

Tropas del Ejército Nacional y la Policía en un trabajo coordinado destruyeron cinco unidades productoras de minería ilegal en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Durante la operación fue capturada una persona y decomisada maquinaria valorada en aproximadamente 350 millones de pesos.

En el lugar se incautaron dos dragas tipo buzo, 15 motores, tres clasificadoras y una motobomba, elementos que, según las autoridades, eran utilizados para extraer cerca de 500 gramos de oro al mes, con un valor comercial superior a los 200 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con inteligencia militar, estos recursos servirían para financiar las rentas criminales y fortalecer las capacidades operativas de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra, del Clan del Golfo.

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Las acciones fueron adelantadas por efectivos del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, de la Décima Primera Brigada del Ejército, en coordinación con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional. Los uniformados ubicaron y neutralizaron las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Tras la intervención, se procedió a la destrucción controlada de toda la maquinaria hallada. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para su respectivo proceso.

El Ejército Nacional anunció que mantendrá y fortalecerá este tipo de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño con el fin de proteger los recursos naturales y debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados que operan en la región.

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