¡Atención! Habrá cierres viales en Envigado por las Fiestas del Carriel 2026

Envigado, Antioquia

La alcaldía de Envigado anunció importantes cierres viales por la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2026, del 17 al 26 de julio. Las zonas aledañas al parque principal y la calle 38A sur, sede de las tradicionales Fondas del Carriel, tendrán restricciones totales y controladas durante todo el evento.

El domingo 26 de julio, la emblemática Muestra Silletera saldrá desde el Mall Villa Grande hasta el parque principal, generando cierres totales en la avenida El Poblado y vías conectoras. Además, el concierto en la zona rural del 25 al 26 de julio obligará al cierre total del parqueadero del Polideportivo de Las Palmas.

Actividades como Porro al Parque y el Desafío de Baile contarán con desvíos regulados de transporte público en las carreras 29A, 30 y calle 40 sur. Para mitigar el impacto en la movilidad, la Secretaría de Movilidad dispondrá de agentes de tránsito permanentes encargados de regular los flujos vehiculares en puntos críticos.

Las autoridades recomiendan planificar los viajes con antelación, usar rutas alternas y evitar el uso de vehículos particulares en las zonas de mayor congestión. Asimismo, recuerdan a los peatones cruzar únicamente por las cebras y hacen un fuerte llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito y no mezclar el alcohol con la gasolina.