Gobierno recaudó $ 7,5 billones por invierno en Córdoba pero la ejecución es casi nula: Contraloría

La Contraloría General denuncia que el Gobierno ha recaudado $ 7.5 billones de impuestos para la atención de la emergencia por la ola invernal en Córdoba pero el Gobierno ha tenido una baja ejecución.

“Aunque los recursos fueron incorporados presupuestalmente y se han expedido certificados de disponibilidad para varios sectores, no se registra ejecución efectiva en obligaciones y pagos en las entidades responsables”, señaló el ente de control.

Específicamente, al ente de control le preocupa la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pues los recursos permanecen en fase de estructuración de convenios, esta circunstancia ha retrasado el inicio de intervenciones dirigidas a la recuperación de los territorios afectados, pese al tiempo trascurrido desde la declaratoria de la emergencia.

El órgano de control también estableció que sectores como Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social e ICBF presentan una ejecución nula de los recursos asignados, mientras que, en Vivienda y Educación, pese a existir avances en la expedición de certificados presupuestales, aún no se registran obligaciones ni pagos.

Sin plan de acción

La Contraloría también señaló que varios meses después de ocurrida la emergencia, aún no ha recibido por parte del Gobierno Nacional el Plan de Acción Específico que “establezca con claridad las acciones, responsables, cronogramas y resultados esperados para la atención integral. La ausencia de este instrumento dificulta el seguimiento oportuno a la ejecución de los recursos públicos y restringe la evaluación del cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaratoria de emergencia”.

Por tanto, la entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional para acelerar la formalización de los convenios pendientes, garantizar la ejecución oportuna de las inversiones y asegurar que cada peso recaudado se destine exclusivamente a la atención y recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia invernal.