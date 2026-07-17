Precio del dólar HOY en Colombia: así cotiza la divisa en casas de cambio este viernes 17 de julio/ Getty Images

El dólar estadounidense es la divisa principal con la que se realizan la mayoría de las transacciones internacionales, como la compra y venta de petróleo, briquetas de carbón, café, flores, oro y otros minerales representativos. Esta divisa ha tenido cambios significativos en los últimos días, lo que genera que los sectores comerciales y financieros pongan sus ojos en la divisa.

Precio del dólar HOY 17 de julio:

El dólar estadounidense hace una apertura en su tasa de $3.221,41 pesos colombianos. Durante el día, su rango máximo se posicionó sobre los $3,232.41 COP, con un mínimo de $3,217.05 COP.

Dólar hoy en casas de cambio:

En las casas de cambio de varias ciudades colombianas, los precios del dólar varían, con las siguientes cotizaciones:

Bogotá D.C. : compran a $ 3,262 – venden a $ 3,390

: compran a $ 3,262 – venden a $ 3,390 Medellín : compran a $ 3,205– venden a $ 3,368

: compran a $ 3,205– venden a $ 3,368 Cali : compran a $ 3,200 – venden a $ 3,470

: compran a $ 3,200 – venden a $ 3,470 Cartagena : compran a $ 3,150 – venden a $ 3,400

: compran a $ 3,150 – venden a $ 3,400 Cúcuta: compran a $ 3,250– venden a $ 3,350

compran a $ 3,250– venden a $ 3,350 Pereira: compran a $ 3,320 – venden a $ 3,450

Es importante mencionar que los valores de compra y venta de divisas en las casas de cambio suelen fluctuar según la oferta y la demanda de cada ciudad, lo que genera variaciones en las tarifas. Además, es importante considerar que los valores de venta suelen ser más altos que los de compra.

Precio del euro hoy:

El euro, moneda oficial en 20 países de la Unión Europea, hace apertura en su tasa de cambio con una equivalencia de $3.694 pesos colombianos. La cotización del euro retrocedió levemente en la última semana (-0.26%) y cayó con fuerza en el último año (-18.60%), reflejando una tendencia bajista.

Durante el día, su rango máximo se posicionó sobre los $3.715,00 COP, con un mínimo de $3.692,20 COP.

Libra esterlina a pesos colombianos:

La libra esterlina, moneda oficial en Reino Unido, se caracteriza por ser una de las monedas más antiguas del mundo y es la cuarta unidad de cambio de divisas más comercializada en el mundo. Esta moneda hace una apertura posicionándose en $4.336,46 pesos colombianos, lo que representa un aumento del 0.13%, subiendo 5.50 pesos.

Durante el día, su rango máximo se posicionó sobre los $4.342,10 COP, con un mínimo de $4.336,45 COP

Precio del petróleo WTI:

El precio del barril de petróleo WTI, hace apertura con una equivalencia de 80,48 dólares por barril, lo que representa un aumento en su valor del 1.94% con respecto al cierre del día anterior. Durante el día, su valor máximo fue de 80,22 dólares y la equivalencia mínima se posicionó en 78,63 dólares por barril.

Precio del petróleo Brent:

Esta materia prima se caracteriza por ser la mezcla de 15 tipos de crudo, cada uno procedente de la misma región del Mar del Norte que pertenece a Reino Unido. Es considerado como el más adecuado para producir gasolina, queroseno y gasóleo.

El barril de petróleo Brent arranca con un precio de 83,71 dólares por barril, con un aumento del 0.64% con respecto al cierre de ayer 16 de julio. Durante la mañana, su valor máximo llego a los 86,100 dólares y su valor mínimo fue de 83,710 dólares por barril.