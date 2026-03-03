Perrita habría sido lanzada desde un balcón en el barrio El Pesebre de Medellín

Medellín, Antioquia

Hay consternación ante un presunto nuevo caso de maltrato animal en Medellín.

En la madrugada del 2 de marzo, una perrita fue presuntamente lanzada desde un balcón, causándole la muerte. Los hechos fueron registrados en el barrio El Pesebre, ubicado en la zona occidental de la ciudad.

Según el reporte oficial de las autoridades, tras el llamado de alerta de la comunidad, la patrulla de vigilancia del sector llegó de inmediato al lugar de los hechos, verificó la situación y adelantó los procedimientos técnicos de medicina legal veterinaria para el esclarecimiento del caso.

De manera articulada con la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, se logró la captura de dos personas señaladas como presuntas responsables. El hombre y la mujer fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de maltrato animal.

Desde la administración municipal, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció en su cuenta de X, señalando que: “En Medellín no toleramos la crueldad contra los animales. Este delito no quedará impune. Que les caiga todo el peso de la ley”.

Este hecho se suma a otros casos de maltrato animal registrados en la ciudad.

El pasado 25 de febrero, se registro un rescate en el corregimiento de Altavista, donde la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, rescató 13 animales que se encontraban en condiciones que evidenciarían maltrato.