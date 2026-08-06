Amaya asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella y asegura trabajar con el Gobierno entrante

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, aseguró que mantendrá una relación institucional con el presidente Abelardo De La Espriella, pese a no haber respaldado su candidatura, y anunció que pondrá a disposición del nuevo Gobierno una cartera de proyectos que supera los 3 billones de pesos para acelerar inversiones en el departamento.

El mandatario reiteró que su prioridad será gestionar recursos sin importar las diferencias políticas, tal como, según recordó, ocurrió con los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

“Yo trabajé con Santos, trabajé con Duque y trabajé con el gobierno del presidente Petro. Claramente el presidente Abelardo sabe que yo no voté por él, pero hay que trabajar con el Gobierno Nacional y entender eso también es madurez de quienes lideramos”, afirmó.

Amaya confirmó su asistencia al acto de posesión presidencial y reveló que ya comenzaron los acercamientos con el equipo del nuevo Gobierno para coordinar el proceso de empalme y definir una agenda conjunta para Boyacá.

“Ya estuvimos trabajando con el equipo del Gobierno Nacional para el empalme y se acordará una fecha. En agosto estará acá el presidente y lo que me corresponde es facilitar para que el Gobierno pueda hacer todas las inversiones posibles en Boyacá”, señaló.

Proyectos listos para ejecutar

El gobernador explicó que la administración departamental deja estructurados proyectos con estudios y diseños en fase tres por cerca de 2,7 billones de pesos, los cuales, aseguró, están listos para iniciar su ejecución.

“Nosotros ya tenemos 2,7 billones de pesos en proyectos con estudios y diseños listos. Lo que le decimos al Gobierno es: ejecute, haga las obras. No queremos que le giren la plata a la Gobernación; queremos que se hagan las obras”, enfatizó.

Añadió que el Gobierno departamental brindará todo el respaldo para que las inversiones lleguen al territorio y se traduzcan en resultados para los boyacenses.

Pacto Raíz y Futuro sigue en marcha

Sobre el programa Pacto Raíz y Futuro, impulsado durante el Gobierno de Gustavo Petro, Amaya indicó que la mayor parte de los recursos ya cuenta con respaldo administrativo.

Según explicó, cerca de 957.000 millones de pesos ya están asignados mediante convenios y resoluciones, mientras que aún quedan alrededor de 580.000 millones pendientes de ser comprometidos por el nuevo Gobierno Nacional.

“El Pacto Raíz y Futuro tiene cerca de 957 mil millones ya en ejecución o asignados. Quedan aproximadamente 580 mil millones que están listos para que el nuevo Gobierno los ejecute”, indicó.

El mandatario también anunció que uno de los temas que llevará a la agenda con el presidente será la Glorieta Norte de Tunja, una obra que considera prioritaria y que, según dijo, debe ser ejecutada por la Nación a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Asimismo, aseguró que continuará coordinando esfuerzos con la Alcaldía de Tunja para impulsar proyectos relacionados con movilidad, seguridad e infraestructura.

“Estamos dispuestos desde la Gobernación a coordinar con la Alcaldía todas las inversiones que requiere Tunja para que puedan salir adelante”, aseguró.