Amaya y Acevedo sellan alianza para acelerar las obras estratégicas de Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, adelantaron un Consejo de Gobierno Bilateral en el Palacio de La Torre 7 Foto: Alcaldía de Tunja.

Tunja

Con una agenda enfocada en destrabar proyectos estratégicos y acelerar la ejecución de obras, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, sostuvieron una reunión de cerca de tres horas junto a sus equipos de gobierno para definir las prioridades que marcarán el desarrollo de la capital boyacense durante los 513 días restantes de sus administraciones.

El mandatario departamental calificó el encuentro como altamente productivo y aseguró que existe plena disposición de la Gobernación para respaldar las iniciativas de la Alcaldía.

“Muy productivo. Fueron tres horas trabajando con el gabinete de Tunja y el gabinete de la Gobernación, haciendo un balance de las obras que se están ejecutando y definiendo las nuevas prioridades. Quedan 513 días y hay que concentrarnos en acciones concretas para que nuestra capital pueda desarrollarse”, afirmó Amaya.

El gobernador destacó la buena relación que mantiene con el alcalde Rafael Acevedo y aseguró que esa cercanía facilitará la ejecución de proyectos.

“Con Rafael nos conocemos desde mi primer gobierno. Tenemos una buena relación y el alcalde de Tunja tiene gobernador para hacer lo que sea necesario para que a la ciudad le vaya bien. Estamos muy sincronizados y con toda la voluntad para que Tunja avance”, expresó.

Movilidad, la principal prioridad

Uno de los ejes de la reunión fue la infraestructura vial. Amaya señaló que el propósito es culminar las obras que ya están en marcha y avanzar en nuevas intervenciones para mejorar la movilidad de la ciudad.

Entre las prioridades mencionó la Avenida Universitaria, la Glorieta Norte, la vía Glorieta–Baracaldo–Terminal, la Avenida del Río y el corredor entre el Batallón y Monseñor Baracaldo.

Sobre la Avenida del Río, destacó un avance que considera determinante para el proyecto.

“Hoy nos llegó la escritura del predio. Eso es una maravilla porque todos querían hacer esa obra, pero sin el terreno era imposible. Es un predio muy valioso que la Gobernación consiguió mediante una permuta y ahora podremos avanzar”, explicó.

El gobernador también anunció que se instalará una mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para gestionar los recursos necesarios para la construcción de la Glorieta Norte.

Salud, educación y deporte

La agenda conjunta también contempla importantes inversiones en infraestructura hospitalaria y educativa.

Amaya confirmó que próximamente entrará en funcionamiento la nueva Unidad Materno Infantil, que avanza la construcción de la torre de urgencias del Hospital San Rafael y que este año se iniciará el proceso contractual para la torre de alta complejidad del centro asistencial.

Además, anunció la entrega del edificio de Ingeniería de la UPTC, el nuevo auditorio universitario y obras en la Escuela Normal Superior.

En materia deportiva, señaló que se impulsarán proyectos como el Polideportivo de Runta, el Coliseo de San Antonio y los estudios para la modernización del estadio de Tunja.

Asimismo, anunció una remodelación para la Plaza de Mercado del Sur y nuevas adecuaciones en el Parque Agroalimentario de Tunja.

Más tecnología para la seguridad

En materia de seguridad, el gobernador destacó el nombramiento del nuevo secretario del Interior de Tunja y anunció inversiones para fortalecer la vigilancia tecnológica.

“Acabamos de adjudicar 16 mil millones de pesos para instalar cámaras en la doble calzada con tecnología de detección de placas. Vamos a hacer un trabajo importante en seguridad”, indicó.

Al finalizar el encuentro, Carlos Amaya reiteró que existe un compromiso conjunto entre la Gobernación y la Alcaldía para acelerar la ejecución de obras y entregar resultados concretos antes de finalizar el periodo de gobierno.

“Son muchos proyectos, pero siento que vamos a lograr un gran engranaje entre la Gobernación y la Alcaldía durante estos 513 días que quedan de gestión”, destacó.