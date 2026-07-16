Camioneros advierten millonarias pérdidas por restricción en la vía Bucaramanga-San Gil

La restricción al paso de tractomulas, doble troques y otros vehículos de carga pesada por la vía Bucaramanga-San Gil, adoptada por el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, debido al riesgo generado por la emergencia invernal, ya comienza a generar impactos económicos para el sector transportador, que asegura estar asumiendo pérdidas y reclama una respuesta inmediata del Gobierno Nacional.

José Luis Prada Soto, presidente de Sinalco Guardia Camionera, afirmó en Caracol Radio que la medida, establecida mediante la Resolución 3351 del 12 de julio de 2026, sorprendió a decenas de conductores que ya se encontraban en tránsito y que tuvieron que modificar sus recorridos o permanecer detenidos.

“Esta resolución salió de un momento a otro y dejó varios carros retenidos sobre la marcha. Eso ocasiona pérdidas considerables en la economía del camionero tradicional”, aseguró Prada Soto.

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El dirigente explicó que el principal problema no es únicamente la restricción, sino la falta de alternativas viables para el transporte de carga pesada.

Según indicó, las rutas alternas planteadas por las autoridades presentan limitaciones por sus condiciones de infraestructura. “No son vías adecuadas para el paso de tractomulas porque son destapadas y muy angostas. Si todo el transporte se desvía por el Magdalena Medio, también se va a colapsar esa ruta”, señaló.

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Prada también cuestionó la falta de intervención en el punto afectado, al señalar que, varios días después de emitida la restricción, no se observaban trabajos para estabilizar la vía.

“Solo pusieron a la Policía de Tránsito a regular el paso, pero no vemos maquinaria ni personal trabajando para restablecer la movilidad. Nos preocupa que vuelva a repetirse la historia de otras emergencias donde las soluciones tardan meses o incluso años”, manifestó.

“El camionero siempre termina asumiendo los costos”

El presidente de Sinalco Guardia Camionera sostuvo que el mayor impacto es económico, pues los desvíos incrementan los costos de operación, pero esos gastos, asegura, no siempre son reconocidos por las empresas de transporte o los generadores de carga.

“Empieza la discusión para que paguen los sobrecostos por los desvíos y muchas veces no los reconocen. Al final obligan al camionero a transportar a pérdidas. El más vulnerable de toda la cadena sigue siendo el conductor”, afirmó.

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El dirigente gremial recordó que esta situación se suma a otras restricciones que han permanecido durante largos periodos en corredores estratégicos del país, como la vía Pajarito-Aguazul, por lo que pidió que esta vez la intervención sea rápida.

Jose Luis Prada Soto, hizo un llamado al Invías, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Gobierno Nacional para que prioricen las obras que permitan recuperar la conectividad en este corredor, considerado uno de los principales ejes entre Santander y el centro del país.

“Las vías son fundamentales para mover la economía del país. Necesitamos que las entidades actúen con prontitud y garanticen condiciones para que el transporte de carga pueda seguir operando”, concluyó.