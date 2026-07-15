Día sin carro y sin moto en Bucaramanga: esta es la fecha confirmada de la jornada

El Día sin Carro y sin Moto vuelve al área metropolitana de Bucaramanga. La jornada fue acordada por consenso entre los 4 municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, junto con el Área Metropolitana.

A través del inicio de una campaña de sensibilización, el Área Metropolitana de Bucaramanga, recordó que elegir opciones como caminar, movilizarse en bicicleta o patineta, utilizar el bus o tomar un taxi puede contribuir a disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire, argumentos fundamentales por los que se realiza esta jornada.

“Que haya sensibilización por parte de los conductores, hay que apoyar la realización de esta jornada, que cumplan con no sacar su vehículo. ¿Por qué? Porque con ello buscamos ayudar al medio ambiente, que las personas hagan uso de los otros medios de transporte, como bicicleta, también que puedan transitar a pie. Igualmente, incentivar el uso del transporte público. No está siendo muy utilizado, están recurriendo mucho el transporte informal", Jahir Castellanos, director de Tránsito de Floridablanca.

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Agregó Castellanos que también esperan que haya descongestión vial y mejorar los índices ambientales y también los índices de accidentalidad.

El mensaje de la campaña resalta además que las decisiones cotidianas reflejan el compromiso ciudadano con el entorno. “Recuerda, son los actos los que nos definen como personas”, señala la pieza divulgada por la autoridad metropolitana.

¿Cuándo es el día sin carro y sin moto en Bucaramanga?

Desde el área metropolitana informaron que los próximos días se dará a conocer el decreto con las condiciones de la jornada, los horarios de restricción, las excepciones y la fecha oficial de realización. El objetivo es incentivar el uso del transporte público, la bicicleta, la caminata y otros medios de movilidad sostenible en los cuatro municipios del área metropolitana.

El mensaje de la campaña resalta además que las decisiones cotidianas reflejan el compromiso ciudadano con el entorno. “Recuerda, son los actos los que nos definen como personas”, señala la pieza divulgada por la autoridad metropolitana.

Con esta iniciativa, el Área Metropolitana busca incentivar un cambio de comportamiento entre los ciudadanos y fortalecer una cultura de movilidad responsable, orientada a la protección del medio ambiente y a la construcción de una región más sostenible.